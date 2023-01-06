Путін вдарить ядерною бомбою: ексдепутат Держдуми назвав найгірший сценарій війни

Оптимістичний прогноз закінчення війни передбачає військову перемогу України, деокупацію її територій, а також укладення на її умовах миру з Росією за допомогою західної коаліції, заявив російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.
При цьому світова спільнота повинна "дотиснути" путінський режим, щоб той зник з політичної карти цивілізації. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.
"Другий сценарій, не сказав би що песимістичний, але він ближче до розумного песимізму – Путін продовжує мобілізовувати людей, проводить їх підготовку і кидає в бій велику кількість знову набраних солдатів, військово-промисловий комплекс (ВПК) вдається запустити на більш-менш масштабне виробництво зброї, війна перетворюється в позиційну, зводиться до артилерійських дуелей і локальних контратак", — сказав співрозмовник.
За його прогнозом, така війна не закінчиться у 2023 році та перенесеться на 2024 рік, виснажуючи ресурси сторін.
"Але є і зовсім поганий сценарій, коли Путін все-таки вирішується на застосування ядерної зброї, і тут ми вже з вами можемо вважати якісь інші варіанти", - додав Гудков.
Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.
Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.
Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.
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