Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

Американські чиновники вважають, що передача ракет чинитиме величезний тиск на Путіна.

У США тривають дискусії щодо передачі Україні Tomahawk / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Головне:

Гегсета закликали розглянути передачу Україні Tomahawk

Деякі чиновники вважають, що Tomahawk можуть переконати РФ погодитись на мир

Не всі американські чиновники підтримують ідею передачі американських ракет Києву

Україна прагне отримати від США крилаті ракети Tomahawk, щоб більш ефективно тиснути на країну-агресорку Росію, якщо мирні переговори буде зірвано.

Про це пише Kyiv Post. За даними видання, у США є невелика, але дедалі впливовіша група, яка ініціює передачу Україні цієї американської зброї.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

У центрі цієї ініціативи перебуває президент Американського університету в Києві та колишній спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України Ден Райс.

Цього тижня він провів зустріч з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Пентагоні, під час якої і закликав розглянути можливість постачання Україні обмеженої кількості ракет Tomahawk із використанням наземної мобільної системи запуску.

За якої умови Трамп може схвалити надання Україні Tomahawk

Райс вважає, що американський президент Дональд Трамп справді може підтримати ідею поставок Україні Tomahawk, але лише якщо Росія відмовиться від миру.

"Путін реагує лише на силу. Якщо він не погодиться на мир, на мою думку, існує висока ймовірність того, що президент Трамп схвалить використання Tomahawk", – наголосив Райс.

Видання зазначає, що попри переконання Райса, всередині адміністрації Трампа немає спільної позиції. В той час як частина посадовців вважає, що американські ракети справді можуть стати важелем впливу на Росію у переговорному процесі, інші побоюються, що передача Tomahawk навпаки зірве дипломатичні зусилля.

Чому США можуть надати Україні Tomahawk - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного і громадського діяча Віктора Андрусіва, коли доходи російських нафтових компаній падають, доходи компаній США та ЄС ростуть. Причин цьому дві: наші удари по переробним заводам РФ і санкції Трампа.

Саме ці дані є найкращою аргументацією чому Україні треба дати Tomahawk. Адже завдяки цьому ми ще більше винесемо заводи нафтопереробки і ще більше доходів буде в західних компаній.

Передача Україні Tomahawk - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці жовтня 2025 року нібито Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Tomahawk.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що в Україні таки можуть з'явитися американські крилаті ракети Tomahawk. Він зазначив, що ЗСУ ніколи не використовували для ударів по РФ далекобійну зброю, яку надали США.

Напередодні стало відомо, що Єгор Чернєв також вважає, що Україна все ще може отримати далекобійні ракети американського виробництва типу Tomahawk. Це станеться, якщо санкції проти Росії не спрацюють.

Про джерело: Kyiv Post KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

