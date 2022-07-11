Ахметов відмовився від своїх телеканалів і передав їх державі

Рінат Ахметов / УНІАН

Український бізнесмен Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу. Рішення пов'язане з законом про олігархів.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа", - зазначив Ахметов у своїй заяві.

Він уточнив, що це пов'язано з набранням чинності закону про олігархів. У той же час він поскаржився на короткий шестимісячний термін і російську агресію, які не дозволили SCM продати МедіаБізнес на ринкових умовах.

Які канали належать Ахметову

Холдинг "Медіа Група Україна" об'єднує телеканали:

"Україна",

"Україна 24",

НЛО TV,

телеканал Індиго TV,

"Футбол 1/2/3",

Ukraine 1/ Ukraine 2,

NLO TV 1/ NLO TV 2,

"Донбас",

"34 телеканал",

"Сигма".

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинною групою Україна", мультимедійною платформою сьогодні - теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua. А також кросплатформенним проектом Vogue.UA.

Закон про олігархів: що чекає найбагатших і найвпливовіших людей в Україні

Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

контроль або володіння монополією,

наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Бізнесмени, що потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Відповідно до закону, особі, визнаній олігархом, і включеній до Реєстру, забороняється:

фінансувати партії,

бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами.

Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

5 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проект № 5599), який набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

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