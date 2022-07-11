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Ахметов відмовився від своїх телеканалів і передав їх державі

11 липня 2022, 17:53

За словами Ахметова, це пов'язано зі вступом в силу закону про олігархів.

Рінат Ахметов
Рінат Ахметов / УНІАН

Український бізнесмен Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу. Рішення пов'язане з законом про олігархів.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа", - зазначив Ахметов у своїй заяві.

Він уточнив, що це пов'язано з набранням чинності закону про олігархів. У той же час він поскаржився на короткий шестимісячний термін і російську агресію, які не дозволили SCM продати МедіаБізнес на ринкових умовах.

Які канали належать Ахметову

Холдинг "Медіа Група Україна" об'єднує телеканали:

  • "Україна",
  • "Україна 24",
  • НЛО TV,
  • телеканал Індиго TV,
  • "Футбол 1/2/3",
  • Ukraine 1/ Ukraine 2,
  • NLO TV 1/ NLO TV 2,
  • "Донбас",
  • "34 телеканал",
  • "Сигма".

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинною групою Україна", мультимедійною платформою сьогодні - теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua. А також кросплатформенним проектом Vogue.UA.

Закон про олігархів: що чекає найбагатших і найвпливовіших людей в Україні

Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

  • участь у політичному житті,
  • значний вплив на ЗМІ,
  • контроль або володіння монополією,
  • наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Бізнесмени, що потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Відповідно до закону, особі, визнаній олігархом, і включеній до Реєстру, забороняється:

  • фінансувати партії,
  • бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
  • фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами.

Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

5 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проект № 5599), який набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

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