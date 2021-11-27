Підготовка держперевороту з Ахметовим: журналіст розкрив імена змовників

Володимир Зеленський / скріншот

У підготовці державного перевороту в Україні, в який можуть втягнути Ріната Ахметова, про що раніше заявив президент Володимир Зеленський, замішані колишні високопоставлені співробітники українських спецслужб.

За даними журналіста Крістофера Міллера, спробу державного перевороту готували "офіцер російського ФСБ і три зрадники з МВС України, які знаходяться в Криму".

Журналіст пише, що головним "куратором" є працівник ФСБ, якого звуть Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак (екс-заступник голови Державної міграційної служби) та Едуард Федосов (голова Полтавської міліції з 2011 по 2014 рік).

Відповідь фігуранта справи про держпереворот

У розмові з УП Федосов зазначив, що з часу звільнення з лав МВС в лютому 2014 року (за власним бажанням) знаходиться в Києві, останній раз був у Криму в 2012 році.

Едуард Федосов / poltava.to

Екс-міліціонер каже, що останній раз спілкувався з Грицаком по телефону в 2018-2019 роках. З іншим екс-співробітником структур МВС Олексієм Васильєвим (за даними Федосова знаходиться за межами України – ред.) спілкувався по телефону кілька днів тому на різні теми.

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За його словами, олігарха Ріната Ахметова бачив тільки по телевізору. Федосов каже, що з подивом дізнався про нібито причетність до підготовки держперевороту від друзів, які прочитали новину в ЗМІ. Федосов підкреслив, що готовий надати правоохоронцям вичерпні пояснення.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

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