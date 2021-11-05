"Тепер вони мають два шляхи": Зеленський прокоментував підписання закону про олігархів

Володимир Зеленський впевнений , що закон багато що змінить в Україні / УНІАН

Президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проект № 5599), який набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

Український лідер у своєму Telegram-каналі нагадав, що в 1991 році Україна відновила свою незалежність. Водночас вона довгий час залишалася залежною від інтересів великого бізнесу і великої політики. За словами президента, за цей час вони майже сплелися.

Зеленський підкреслив, що вже не згадати, хто кого створив: "політики, які прагнули володіти великим статком, або власники великого статку, які прагнули володіти політиками."

читайте такожПолювання на відьом: як працюватиме закон про олігархівПрезидент зазначив, що підписав закон, який докорінно змінить це.

"Тому що зараз будують країну, де правила рівні для всіх. Там політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян, а бізнес існує за сприяння держави, а не на кошти держави. Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер всього два шляхи. Перший - стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу". Другий - намагатися грати за старими правилами, ніж почати чорну сторінку своєї історії", - підсумував Зеленський.

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Закон про олігархів: що чекає найбагатших та найвпливовіших людей в Україні

Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

контроль або володіння монополією,

наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Відповідно до закону, особі, визнаній олігархом, і включеній до реєстру, забороняється:

фінансувати партії,

бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами.

Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

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