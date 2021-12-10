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Ахметов випередив Єрмака, а Данілов потрапив у ТОП-5: Фокус назвав найвпливовіших українців

10 грудня 2021, 22:30

П'ятим у списку найвпливовіших людей України опинився колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Володимир Зеленський
Найвпливовішим українцем виявився президент Володимир Зеленський / Фото Reuters

Згідно з версією журналу Фокус, найвпливовішою людиною України сьогодні є президент Володимир Зеленський. На другому місці найбагатша людина країни Рінат Ахметов. Третім опинився керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Четверте місце посів секретар РНБО Олексій Данілов. П'ятий у списку - колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як повідомляє УНІАН, тижневик назвав імена 100 найвпливовіших українців. У списку, який склали журналісти спільно з експертною спільнотою, опинилися люди, які найбільше впливають на політичні, економічні, соціальні та культурні події в країні. Серед них бізнесмени, політики, артисти, спортсмени, журналісти, громадські діячі.

ТОП-5 найвпливовіших людей України

Володимир Зеленський

Найбільш впливовий українець - президент Володимир Зеленський, який посів перше місце в рейтингу.

Рінат Ахметов

Другим опинився найбагатший українець, власник групи SCM Рінат Ахметов, контролюючий істотну частину української економіки. Примітно, що бізнесмен вперше опинився в опозиції до влади. На телеканалах, що належать йому, можна побачити гостру критику на адресу команди президента Володимира Зеленського. З'являються передумови до створення нової політичної партії за його підтримки.

Андрій Єрмак

На третьому місці голова Офісу президента України Андрій Єрмак. У його руках серйозна політична влада. Чиновник також курирує міжнародні питання в президентській канцелярії.

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Олексій Данілов

Четвертий - секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. У журналі зазначається, що після його призначення РНБО стала одним з головних постачальників новин.

Дмитро Разумков

П'ятий у списку - народний депутат, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Політик відправився у вільне політичне плавання і наразі розглядається в якості можливого конкурента Володимира Зеленського на наступних президентських виборах.

Хто ще опинився в рейтингу

У списку найвпливовіших українців також опинилися лікар і блогер Євген Комаровський, чемпіон світу з боксу Олександр Усик, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, прима-балерина Катерина Кухар і бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід, яка замикає сотню.

Підкреслюється, що місця розподіляли виходячи з опитування експертів і думки редакції. Підсумкова оцінка складалася з п'яти критеріїв - вплив на рішення, які приймаються в держави, громадська думка, бізнес-вплив, особиста популярність, а також родинні зв'язки.

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