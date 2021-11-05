Удар по магнатах: Зеленський підписав скандальний закон про деолігархізацію

Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з олігархами / president.gov.ua

У п'ятницю, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав закон про олігархів.

Закон, який отримав №1780-ІХ, направлений для офіційного опублікування, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Офісу президента.

Офіційно антиолігархічний закон називається "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, що мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"У всіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни в 2019 році", – зазначив глава держави.

Як приймали закон про олігархів

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про олігархів і передав його на підпис президенту України.

Реклама

23 вересня Верховна Рада прийняла президентський закон про олігархів.

У свою чергу народні депутати заявили, що під час прийняття закону виникла колізія.

Поправкою №398 пропонувалося встановити, що рішення про визнання особи олігархом приймається Головою Національного агентства з питань запобігання корупції за зверненням комісії з питань протидії надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

У той же час, поправка №398 на голосування під час прийняття закону не ставилася. Депутати голосували за поправку №406, яка передбачає, що рішення про визнання особи олігархом приймається Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету.

3 листопада ВР усунула "неузгодженості" в законі про олігархів, уточнивши повноваження РНБО.

Читайте ще: