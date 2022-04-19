Путіну потрібні не люди, а території: експерт пояснив, навіщо окупанти рівняють із землею Маріуполь

Окупанти знищують Маріуполь, бо по-іншому воювати не вміють / Фото Reuters

Захоплення Маріуполя і знищення полку Азов є виключно важливим символічним завданням для Кремля, тому путінська армія намагається взяти місто під свій контроль за всяку ціну, навіть якщо доведеться зрівняти його із землею.

Про це заявив під час чату на Главреді економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

Чому захоплення Маріуполя таке важливе для Путіна

По-перше, Маріуполь - друге за величиною місто Донецької області, найбільший порт на Азовському морі. Крім того, це місто є символом протистояння і опору.

"Маріуполь - це місто, в якому базується полк Азов, який міжнародними військовими експертами визнаний кращим військовим з'єднанням у світі. Тому для путінського режиму взяття Маріуполя і знищення Азова є виключно важливим символічним завданням", - пояснив Ілларіонов.

По-друге, якщо путінські війська зможуть захопити Маріуполь, то це дозволить замкнути сухопутний коридор між окупованими Донбасом і Кримом.

Навіщо окупанти руйнують Маріуполь

Ілларіонов додав, що окупанти рівняють місто із землею, тому що по-іншому воювати не вміють. Так вони діяли стосовно Харкова, Сум, інших українських міст, а також в Алеппо, Грозному, Кенігсберзі, Берліні.

"Це єдиний тип військових дій, які радянська, а тепер російська армія вміє вести. Цей вид військових дій передбачає знищення всього живого, будь-яких укриттів, повне руйнування міст і захоплення території безвідносно до людей, які там коли-небудь були", - сказав експерт.

Ілларіонов зазначив, що Путіну не потрібні люди, які не є частиною путінського народу. Йому потрібна територія.

"Він вже неодноразово заявляв, що претендує на "Новоросію". Він хоче отримати її, незалежно від того, будуть там люди чи ні. Якщо там виявляться люди, які не поділяють його точку зору, вони піддадуться або вигнанню, або знищенню, або насильницькому перевихованню, документи про яке вже багаторазово публікувалися. Вони показують, яку долю путінський режим підготував для українців, які зберігають свою українську ідентичність, не кажучи вже про свої політичні погляди", - резюмував Ілларіонов.

Бої за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами, "знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

17 квітня захисники Маріуполя заявили, що не будуть здаватися попри пропозицію РФ викинути білий прапор і залишити завод Азовсталь. Як пише журналіст The Time Саймон Шустер, "вони пов'язали так багато вогневої потужності росіян, що це дало іншим містам шанс вижити".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив цю ж інформацію.

"Місто досі не впало", - сказав глава уряду.

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