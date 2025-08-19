Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

50 тисяч на дитину і 7000 щомісяця: Рада ухвалила закон про нові виплати

Руслана Заклінська
19 серпня 2025, 16:43
78
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №13532, спрямований на посилення підтримки сімей із дітьми.
50 тисяч на дитину і 7000 щомісяця: Рада ухвалила закон про нові виплати
Рада підтримала збільшення допомоги на дітей / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Верховна Рада підтримала законопроєкт №13532
  • Одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 000 грн
  • 7000 грн на місяць виплачуватимуть на догляд за дитиною до 1 року

Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроєкт №13532, який передбачає істотне збільшення розмірів допомоги при народженні дитини та введення нових видів виплат. За документ проголосували 290 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, ключова зміна - це одноразова грошова допомога у розмірі 50 000 грн для всіх жінок, які народили дитину. Виплата буде нараховуватися одразу після пологів.

відео дня

"Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер - однією сумою", - пояснив Железняк.

Ця виплата стане доповненням до вже чинної допомоги "Пакунок малюка", яка, як і раніше, видаватиметься родинам із новонародженими. Проте, якщо раніше його можна було отримати лише після народження дитини, то тепер замовити його буде можливо вже з 36-го тижня вагітності.

Уряд вважає, що така фінансова підтримка допоможе родинам упевненіше пережити перші місяці після народження дитини та частково компенсує витрати на догляд.

Щомісячні виплати на догляд за дитиною

Железняк зазначив, що вагітні жінки, які не мають страхового стажу (офіційного працевлаштування), отримуватимуть 7000 грн щомісяця протягом усього періоду вагітності.

Окремо передбачена допомога для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна чи іншого родича, який здійснює догляд за дитиною до одного року. Попередньо йдеться про виплату 7 000 грн на місяць.

Допомога "єЯсла"

Ще одним нововведенням стане допомога під назвою "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків (або опікун), хто повернеться на роботу після того, як дитині виповниться рік.

"Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік - можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії", - розповів нардеп.

Пакунок школяра

Железняк підкреслив, що кожен першокласник отримає одноразову виплату у розмірі 5000 грн для придбання необхідних речей до школи. Виплата надаватиметься усім без винятку, незалежно від доходу сім’ї.

Виплати на дітей в Україні

Нагадаємо, наразі допомога при народженні дитини в Україні становить 41 280 грн. З них 10 320 грн виплачується одноразово, решта - по 860 грн щомісяця протягом трьох років.

Як повідомляв Главред, у липні в соцмережах українці скаржаться на затримку допомоги на дітей. У Мінсоцполітики пояснили, що виплати здійснюються вчасно, але через передачу їх адміністрування Пенсійному фонду гроші надходитимуть у нові строки.

Крім цього, українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати низку соціальних виплат. Зокрема, держава надасть по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю на проживання.

Читайте також:

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Верховна Рада соціальні виплати новини України виплати на дітей гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Все вирішиться за два тижні: Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України

Все вирішиться за два тижні: Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України

18:20Світ
У Путіна може закінчитися паливо: ціни на бензин у РФ встановили новий рекорд

У Путіна може закінчитися паливо: ціни на бензин у РФ встановили новий рекорд

18:08Світ
Насуваються дощі з грозами і температура +8: стало відомо, коли в Україні похолодає

Насуваються дощі з грозами і температура +8: стало відомо, коли в Україні похолодає

18:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

Останні новини

19:10

Новий Будапештський меморандум у Вашингтоні: що хочуть нав'язати Україні

19:01

Загадкова біла "нитка" біля жовтка: чи можна їсти таке яйце

18:51

Багатодітний тато молодиться: Андрій Джеджула зробив пластичну операцію

18:48

Мирний договір чи "троянський кінь": нардеп розкрив деталі ініціативи Путіна

18:36

Кому доля усміхається найчастіше: ТОП-4 знаки, яким завжди щастить у житті

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
18:20

Все вирішиться за два тижні: Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України

18:08

У Путіна може закінчитися паливо: ціни на бензин у РФ встановили новий рекорд

18:05

Не забобони чи повір’я: чому понеділок насправді важкий деньВідео

18:01

Насуваються дощі з грозами і температура +8: стало відомо, коли в Україні похолодає

Реклама
18:00

Путін запропонував місце зустрічі з Зеленським - ЗМІ розкрили відповідь лідера України

17:59

"Джастін був не в захваті": чому "обламався" роман Перрі і Трюдо насправді

17:45

Сім ударів рознесли склади боєприпасів РФ: СБУ влаштувала потужну "бавовну"

17:41

Названо найпопулярніший міський автомобіль у світі: яка марка очолила список

17:34

Герб України міг бути іншим - історик показав та розкрив секрет "нового" тризубаВідео

17:17

Бабуся Вєрки Сердючки: Інна Білоконь показала, який вигляд має її мама

17:05

Справжня золота рибка: в Україні чоловік упіймав трофей, який дивує

16:45

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна під загрозою: на заваді стане одна причина

16:44

Долар стрімко рвонув у круте піке: скільки коштуватиме валюта 20 серпня

16:43

50 тисяч на дитину і 7000 щомісяця: Рада ухвалила закон про нові виплати

16:40

Війна входить у нову фазу: названо головну причину просування росіян на фронтіВідео

Реклама
16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 серпня: Овнам - хороші зміни, Дівам - м'якості

16:32

Як закохати в себе: психолог назвав ТОП-10 якостей, які приваблюють чоловіків

16:00

Жир та пригоріла їжа просто "розтануть": один засіб очистить духовку до блиску

15:49

Україна отримає "багато землі" і не тільки - Трамп розкрив свій план закінчення війни

15:28

Коли чекати на новий стрибок курсу долара: з'явився несподіваний прогноз

15:16

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

15:13

Знають одиниці: для чого в авто встановлюють вимикач подушки безпекиВідео

15:13

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

15:00

Українцям почали надходити надбавки до пенсії: скільки можна отримати щомісяця

14:58

Рятували 5 годин: у чоловіка-співака російської співачки терміново прооперували

14:51

Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: дискусія про кіновиробництво та показ робіт Української Кіношколи

14:48

Поради для дітей: ПЛЮСПЛЮС покаже другий сезон мультсеріалу власного виробництва "Корисні підказки"

14:31

США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

14:25

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

14:19

"Не може бути мови": Лавров видав нахабну заяву щодо припинення війни

14:10

Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

14:04

Гіркий запас води: звідки насправді з’явились кавуни в УкраїніВідео

13:51

Наші предки ніколи не тримали вдома штучні квіти: яку біду можна накликати

13:51

Важка недуга: у мережі показали фото путіністки Дубовицької

13:45

Леся Нікітюк виходить із декрету - хто тепер буде ростити її 2-місячного сина

Реклама
13:26

Потужне полум'я і димова завіса: на півдні підірвано головну "артерію" окупантів РФ

13:12

Лаваш і поруч не стоїть: рецепт смачного рулету з популярного овоча

13:03

Аліну Шаманську пограбували в Лас-Вегасі: "Головне, що жива"

12:54

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

12:22

РФ не здатна силою захопити всю Донеччину: в ISW розгромили заяву Путіна

12:15

РФ може відновити війну: названо гарантію безпеки для України

12:08

Де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна: ЗМІ назвали країну

12:03

Незвичайний сніданок із яєць, від якого всі будуть в захваті - швидко і смачноВідео

11:50

Після того, як втратила дім: українська модель народила від народного депутата

11:46

Від спекотного сонця до злив: який сюрприз готує погода Україні цього тижня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти