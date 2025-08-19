50 тисяч на дитину і 7000 щомісяця: Рада ухвалила закон про нові виплати

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №13532, спрямований на посилення підтримки сімей із дітьми.

Рада підтримала збільшення допомоги на дітей / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Верховна Рада підтримала законопроєкт №13532

Одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 000 грн

7000 грн на місяць виплачуватимуть на догляд за дитиною до 1 року

Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроєкт №13532, який передбачає істотне збільшення розмірів допомоги при народженні дитини та введення нових видів виплат. За документ проголосували 290 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, ключова зміна - це одноразова грошова допомога у розмірі 50 000 грн для всіх жінок, які народили дитину. Виплата буде нараховуватися одразу після пологів.

"Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер - однією сумою", - пояснив Железняк.

Ця виплата стане доповненням до вже чинної допомоги "Пакунок малюка", яка, як і раніше, видаватиметься родинам із новонародженими. Проте, якщо раніше його можна було отримати лише після народження дитини, то тепер замовити його буде можливо вже з 36-го тижня вагітності.

Уряд вважає, що така фінансова підтримка допоможе родинам упевненіше пережити перші місяці після народження дитини та частково компенсує витрати на догляд.

Щомісячні виплати на догляд за дитиною

Железняк зазначив, що вагітні жінки, які не мають страхового стажу (офіційного працевлаштування), отримуватимуть 7000 грн щомісяця протягом усього періоду вагітності.

Окремо передбачена допомога для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна чи іншого родича, який здійснює догляд за дитиною до одного року. Попередньо йдеться про виплату 7 000 грн на місяць.

Допомога "єЯсла"

Ще одним нововведенням стане допомога під назвою "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків (або опікун), хто повернеться на роботу після того, як дитині виповниться рік.

"Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік - можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії", - розповів нардеп.

Пакунок школяра

Железняк підкреслив, що кожен першокласник отримає одноразову виплату у розмірі 5000 грн для придбання необхідних речей до школи. Виплата надаватиметься усім без винятку, незалежно від доходу сім’ї.

Виплати на дітей в Україні

Нагадаємо, наразі допомога при народженні дитини в Україні становить 41 280 грн. З них 10 320 грн виплачується одноразово, решта - по 860 грн щомісяця протягом трьох років.

Як повідомляв Главред, у липні в соцмережах українці скаржаться на затримку допомоги на дітей. У Мінсоцполітики пояснили, що виплати здійснюються вчасно, але через передачу їх адміністрування Пенсійному фонду гроші надходитимуть у нові строки.

Крім цього, українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати низку соціальних виплат. Зокрема, держава надасть по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю на проживання.

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

