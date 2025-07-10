Копієчні 860 грн, і ті затримують: українки скаржаться на затримку виплат на дітей

Терміни виплат "дитячих" грошей змістилися через внутрішню процедуру адміністрування.

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Коли українкам виплатять допомогу на дітей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

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Українці повідомляють про затримку соцвиплат

В міністерстві повідомили, що усі виплати ПФУ виплатить вчасно

У соцмережах українці масово повідомляють про те, що досі не отримали низку соціальних виплат. Зокрема у TikTok десятки українок у декреті повідомляють, що виплати на дитину у розмірі 860 гривень досі не прийшли на рахунки, хоча у попередні місяці кошти переказували раніше.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що ніяких затримок немає, а всі виплати соціальних допомог будуть здійснені вчасно - в строки, визначені законодавством.

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Соцмережі полонили відео про затримку "дитячих" виплат / фото: скріншот

Починаючи з 1 липня, адміністрування соціальних виплат, що здійснюються за державний кошт, було передано Пенсійному фонду України, хоч раніше ці функції виконували органи соціального захисту населення.

Тому кошти будуть надходити українцям в інші терміни. Пенсійний фонд розраховує щомісяця до 8 числа суми соціальної допомоги та формує потребу у бюджетних коштах на ці виплати. Наступні етапи призначення та переказу допомоги займають ще кілька днів.

"Станом на 8 липня ПФУ вже надав заявки на потребу в коштах, а Мінсоцполітики вже відкрило асигнування на ці кошти. Таким чином, у найближчі дні гроші будуть перераховані Держказначейством на рахунки ПФУ для подальшого надсилання отримувачам. Тобто до кінця тижня усі отримувачі допомог осіб з інвалідністю та діти з інвалідністю мають отримати свої кошти на рахунок", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що отримувачі інших державних соціальних виплат також отримають допомогу вчасно відповідно до зазначених постанов. Пенсійний фонд наразі здійснює усі заходи для проведення виплат.

Соціальні виплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Пенсійний фонд України з 1 липня виплачуватиме 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше виплачувалися органами соцзахисту.

Раніше повідомлялося, що отримувачі соціальної допомоги не відчують змін у порядку виплат — усі, хто має на них право, отримуватимуть кошти у звичному режимі. Зміни стосуватимуться лише внутрішніх процедур адміністрування.

Напередодні стало відомо, що Мінсоцполітики розробило законопроєкт, у якому пропонується змінити нинішню систему виплат при народженні дитини і платити матерям по 50 тисяч гривень.

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Про джерело: Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

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