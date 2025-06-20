ВПО отримають низку виплат: яка допомога буде доступна у липні

Держава частково компенсує внутрішньо переміщеним особам деякі витрати.

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На яку допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У липні ВПО можуть оформити виплати на проживання

Держава компенсує ВПО частину коштів за оренду житла

Діти ВПО мають право на низку пільг

Громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Про це йдеться на сайті державних онлайн-послуг "Дія".

Зокрема держава щомісячно виділяє по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

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"Кошти перераховують на картку єПідтримка, а витрачати їх можна без обмежень - розраховуватися за товари й послуги, знімати готівку або ж допомагати ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім цього внутрішньо переміщені особи, які витрачають на оренду житла більше 20% від своїх офіційних доходів, можуть отримати часткову компенсацію. Субсидію можна оформити в органах соцзахисту за місцем обліку.

Для тих громадян зі статусом ВПО, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, діє програма "єВідновлення". Заявку на компенсацію коштів, витрачених на ремонт домівок, можна подати через портал "Дія", або ж ЦНАП.

Право на пільги в Україні мають і діти ВПО. Зокрема мова йде про:

право на першочергове зарахування до дитячих садків і шкіл;

забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах освіти;

безкоштовний відпочинок та оздоровлення;

пільговий вступ до вищих навчальних закладів;

безкоштовне навчання у деяких ВНЗ або знижки на оплату;

право на соціальну стипендію та безкоштовне проживання у гуртожитках для студентів ВПО.

Щодо медичних послуг, то держава гарантує доступ до безкоштовної медицини усім ВПО в будь-якому регіоні України. Також люди з хронічними захворюваннями можуть скористатися програмою "Доступні ліки для ВПО".

Виплати та пільги для ВПО в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Уряді погодили пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидій внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України розширив перелік осіб, які можуть отримати послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Відтепер скористатися такими послугами зможуть не лише люди з інвалідністю з V групою рухової активності, а й ті, кому встановлено IV групу. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених осіб літнього віку та осіб з інвалідністю.

Напередодні стало відомо, що переселенці зобов'язані були повернути до бюджету держави помилково виплачені гроші - якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги.

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