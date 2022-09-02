12-річна дівчинка завагітніла від ворога, а піп УПЦ МП вимагав залишити дитину - капелан ЗСУ

12-річна дівчинка завагітніла від агресора / https://ua.depositphotos.com/

В українському сегменті мережі з'явилася свіжа і гранично моторошна історія про ті військові злочини, які здійснювали в Україні російські агресори. Її для проєкта Breakingnewsua повідав Сергій Дмитрієв - військовий капелан.

"До нас звернулася дванадцятирічна дівчинка. Вона вагітна від російського окупанта. Її мати дуже віруюча і не хоче, щоб дочка робила аборт. Але хоче потім здати немовля в дитбудинок. Ще там був священик Московського патріархату, який наполегливо говорив, що, мовляв, треба народжувати. І у мене одне питання: чи буде цей священик після того, як ця дитина народить дитину, чи буде їй допомагати все життя? Купувати памперси, годувати. Або буде тільки поради роздавати?", - насилу стримуючи гнів, говорив він.

Видео дня

Нагадаємо, раніше, у травні 2022 року, тодішня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповідала про масових військових злочинах російських окупантів на сексуальному ґрунті у селі Олександрівка Білозерського району Херсонської області.

Тоді окупанти, за словами омбудсвумен, ґвалтували маленьких дітей. Зокрема, 6-місячну дівчинку росіяни зґвалтували чайною ложкою.

Трохи пізніше українськими правоохоронцями була встановлена особа ще одного російського окупанта, який в Київській області ґвалтував жінок.

Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Булат Фассахов.