В Україні розпочався сезон кавунів: експерт сказав, чого чекати від цін

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштує кавун в України
- Як будут надалі змінюватися ціни
Цього сезону ціни на кавуни в Україні залишаться приблизно такими ж, як і торік — істотного зростання вартості не очікується. Про це заявив президент української плодовоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв’ю Центру економічної стратегії.
Він пригадав, що минулого року ціни на кавуни були помірними. Цього року ситуація подібна — "кавунів багато", тож і ціни залишаться доступними.
А от в перший рік повномасштабного вторгнення, за словами експерта, ціни на кавуни були високими, оскільки "ми втратили Південь, і їх тягнули з Румунії та Греції", але згодом виробництво відновилося, і популярну ягоду стали вирощувати навіть у нетипових регіонах України.
"Кавуни у нас вже і в Чернігівській області, і в Сумській, і Волинській. Є гібриди, які підходять. Плюс, клімат - подивіться, навіть на півночі України влітку 32 градуси", - розповів Баштанник.
Наразі в Україні представлений широкий асортимент кавунів. Наприклад, в "АТБ" за найдешевший кавун просять 19,49 гривні за кілограм. А у "Сільпо" кавун можна придбати за 25,3-55 гривень за кілограм.
Ціни на продукти - останні новини
Як писав Главред, станом на сьогоднішній день в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року.
Крім того, в Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, у липні подешевшав круглозернистий рис. У червні він коштував 71,94 гривню, а у липні - 70,37 гривень.
Також відомо, що річне підвищення цін на яйця складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів.
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Про персону: Тарас Баштанник
Тарас Баштанник - президент української плодоовочевої асоціації. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет гуманітарних наук. Потім ще закінчив магістратуру в Київському аграрному, спільно з німецьким університетом. Запросили в аспірантуру після захисту диплома. У 22 роки працював у великій аграрної компанії, займався підготовкою розміщення акцій на Варшавській біржі.
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