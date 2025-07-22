Святослав Вакарчук уперше зізнався, чому мовчить про матір своїх дітей

Сімейна тема - не те, що Вкарчук готовий обговорювати на публіці.

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Святослав Вакарчук особисте життя - співак заговорив про дружину і дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, tiktok.com/@nataborodii

Коротко:

Святослав Вакарчук пояснив, чому не розповідає про особисте життя

Артист також озвучив, яку роль для нього відіграє сім'я

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зараз перебуває у стосунках зі співвласницею продакшн-компанії Radioaktivefilm Євгенією Яцутою. Вона народила співаку двох дітей: сина Івана (2021) і доньку Соломію (2022).

Під час музичного фестивалю Atlas Festival 2025 у Києві артист із коханою вперше з'явилися разом публічно. Це збудило інтерес публіки до особистого життя Вакарчука, яке він раніше практично не коментував.

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У бесіді з "ЖВЛ представляє" музикант пояснив своє рішення. "Часто кажуть, що я не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую. Я просто щиро вважаю, що є особисті кордони. Вважаю, що особисте життя має залишатися особистим. Мені так хочеться. Я не хочу бути в тренді й показувати все. Але деколи бувають відчуття, коли ти хочеш поділитися найсокровеннішим, просто є настрій", - розповів він.

Святослав Вакарчук особисте життя - співак заговорив про дружину та дітей / Скриншот YouTube

При цьому Святослав Вакарчук зазначає - сім'я для нього дуже важлива, це зцілення і відпочинок, якого часом дуже бракує. "Я вважаю, що для будь-якої людини діти, родина, чоловік, дружина, батьки – це такий великий якір, який не дає тобі відплисти за течією в сучасному турбулентному світі. І в прямому сенсі, і в переносному цього слова. Тому треба триматися за важливі речі", - поділився лідер Океану Ельзи.

Діти Святослава Вакарчука / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

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