F-16 для України: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія

Міністр оборони Бельгії заявив, що країна передасть F-16 лише після отримання нових F-35.

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Бельгія підтвердила намір передати Україні F-16 у 2024–2025 роках / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Бельгія передасть Україні F-16 у 2025 році

Передача залежить від отримання Бельгією F-35

F-16 Бельгії мають ядерний потенціал НАТО

Україна отримає винищувачі F-16 від Бельгії вже цього і наступного року, однак точні дати передачі наразі невідомі. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв’ю виданню "Телеграф".

Передача літаків залежить від постачання до самої Бельгії винищувачів F-35, якими планується замінити наявні F-16.

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"Ми не можемо надати F-16, поки не отримали F-35. Ми маємо спроможності DCA (йдеться про dual-capable aircrafts — літаки подвійного призначення, які можуть нести ядерну зброю, — ред.). Ядерна складова — це основа стримування в рамках НАТО. І ми — одна з ключових країн, яка забезпечує цю здатність. Тому, на відміну від інших держав, ми не можемо передати свої F-16, поки не отримаємо інші винищувачі, здатні нести ядерну зброю", — пояснив Франкен.

Міністр зазначив, що кожна нова партія F-35 для Бельгії відкриватиме можливість передати відповідну кількість F-16 Україні. Однак затримки в постачанні нових літаків автоматично впливатимуть і на строки передачі Україні.

"Бо ми не можемо віддати свої літаки, не забезпечивши власну участь у системі колективної оборони НАТО", — додав він.

F-16 / Інфографіка: Главред

Як повідомляє "Телеграф" із посиланням на виробника Lockheed Martin, перший F-35 має надійти до Бельгії "в найближчі місяці" в межах замовлення на 34 літаки.

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Як раніше повідомляв Главред, Україна готується отримати 49 австралійських танків Abrams M1A1 SA та 32 Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів. Водночас подальші перспективи постачання важкої бронетехніки викликають занепокоєння.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

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Про джерело: Телеграф Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

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