Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

F-16 для України: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія

Руслан Іваненко
21 липня 2025, 19:42оновлено 21 липня, 20:15
4929
Міністр оборони Бельгії заявив, що країна передасть F-16 лише після отримання нових F-35.
F-16
Бельгія підтвердила намір передати Україні F-16 у 2024–2025 роках / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Бельгія передасть Україні F-16 у 2025 році
  • Передача залежить від отримання Бельгією F-35
  • F-16 Бельгії мають ядерний потенціал НАТО

Україна отримає винищувачі F-16 від Бельгії вже цього і наступного року, однак точні дати передачі наразі невідомі. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв’ю виданню "Телеграф".

Передача літаків залежить від постачання до самої Бельгії винищувачів F-35, якими планується замінити наявні F-16.

відео дня

"Ми не можемо надати F-16, поки не отримали F-35. Ми маємо спроможності DCA (йдеться про dual-capable aircrafts — літаки подвійного призначення, які можуть нести ядерну зброю, — ред.). Ядерна складова — це основа стримування в рамках НАТО. І ми — одна з ключових країн, яка забезпечує цю здатність. Тому, на відміну від інших держав, ми не можемо передати свої F-16, поки не отримаємо інші винищувачі, здатні нести ядерну зброю", — пояснив Франкен.

Міністр зазначив, що кожна нова партія F-35 для Бельгії відкриватиме можливість передати відповідну кількість F-16 Україні. Однак затримки в постачанні нових літаків автоматично впливатимуть і на строки передачі Україні.

"Бо ми не можемо віддати свої літаки, не забезпечивши власну участь у системі колективної оборони НАТО", — додав він.

F-16 для України: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія
F-16 / Інфографіка: Главред

Як повідомляє "Телеграф" із посиланням на виробника Lockheed Martin, перший F-35 має надійти до Бельгії "в найближчі місяці" в межах замовлення на 34 літаки.

Допомога Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна готується отримати 49 австралійських танків Abrams M1A1 SA та 32 Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів. Водночас подальші перспективи постачання важкої бронетехніки викликають занепокоєння.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також:

Про джерело: Телеграф

Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія.

Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Бельгія військова допомога F-16 новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський анонсував новий раунд перемовин з РФ: коли відбудеться зустріч

Зеленський анонсував новий раунд перемовин з РФ: коли відбудеться зустріч

22:03Світ
Перше засідання нового РНБО і важливі рішення: про що домовились

Перше засідання нового РНБО і важливі рішення: про що домовились

21:58Політика
ЗСУ потужно вдарили по території РФ: що вдалося знищити

ЗСУ потужно вдарили по території РФ: що вдалося знищити

21:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Що було до Москви та як називалась та територія — історик здивував відповіддю

Що було до Москви та як називалась та територія — історик здивував відповіддю

Сюрприз із розмахом: 4 знаки зодіаку, які розбагатіють до кінця літа

Сюрприз із розмахом: 4 знаки зодіаку, які розбагатіють до кінця літа

Москва готова завершити війну, але є умова: в ISW розкрили план Кремля

Москва готова завершити війну, але є умова: в ISW розкрили план Кремля

21 липня принесе перемоги та удачу у життя 6 знаків зодіаку: хто у списку

21 липня принесе перемоги та удачу у життя 6 знаків зодіаку: хто у списку

Ракети з моря та повітря і "Кинджали": РФ масовано атакувала Україну

Ракети з моря та повітря і "Кинджали": РФ масовано атакувала Україну

Останні новини

21:58

Перше засідання нового РНБО і важливі рішення: про що домовились

21:49

Не тільки мити посуд під час грози: що не можна робити під час грози

21:12

ЗСУ потужно вдарили по території РФ: що вдалося знищити

20:53

"Чорна діра і попіл": пряме попадання дрона знищило квартиру вагітної Міс Україна Інтернешнл-2018

20:45

Чи здатна РФ щодня масовано обстрілювати Україну: прогноз від експерта

Удари по Москві і виколупування Путіна з бункера: Пономарьов – про те, чого чекати Росії від ТрампаУдари по Москві і виколупування Путіна з бункера: Пономарьов – про те, чого чекати Росії від Трампа
20:24

Померла актриса зі "Службового роману" і "таємна дружина" Андрія Миронова

20:14

"Йдеться про держзраду в НАБУ – ухвали суду тут не потрібно", – правники назвали дії ОГП та СБУ законними

20:10

Коли в Україні відзначатимуть Маковія: нова дата у 2025 році

20:04

У агентів РФ не може існувати недоторканності, – Білецький про обшуки та затримання в НАБУ

Реклама
19:51

Сильні зливи, град та грози: названо регіони, які накриє небезпечна погода

19:42

F-16 для України: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія

19:30

В Україні розпочався сезон кавунів: експерт сказав, чого чекати від цін

19:28

Із чого роблять дігтярне мило насправді: багато хто навіть не здогадувавсяВідео

19:15

"Пересуваюся на візку": модель Ковальчук зізналася, хто її покалічив у Дубаї

19:10

Перекрити нафтопровід "Дружба": як Україні змусити діяти 18-й пакет санкцій ЄСПогляд

18:43

Гороскоп на завтра 22 липня: Дівам - приємна пропозиція, Володіям - прибуток

18:36

У росіян серйозні проблеми: експерт звернув увагу на один цікавий нюанс

18:35

День Марії Магдалини: що в жодному разі не можна робити 22 липня

18:03

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дівчиною з парасолькою за 45 с

17:42

Удари по Москві і Пітеру: названо зброю, яку ЗСУ можуть використати для атакВідео

Реклама
17:23

Комарі і на метр не підлетять: як захистити дім від надокучливих комах

17:10

Чи зможете ви знайти 4 яблука за 15 секунд: надзвичайна загадка для найрозумніших

16:59

Чому не можна заливати чай окропом: секрет ідеального заварювання

16:44

Скажений стрибок за один день: в Україні різко зріс курс валют

16:39

Легенда не одного покоління: не стало зірки "Місія нездійсненна" і Бродвею

16:17

Росіяни почали новий наступ: куди намагається прорватися ворог

16:17

Популярний український співак опинився в епіцентрі обстрілу Києва 21 липня

16:12

Після перемоги Усика офіційно відсторонено від боксу: що сталося після бою

16:05

Чому бензобак в одних авто зліва, а в інших справа: відповідь введе у ступорВідео

15:56

Суд оштрафував директора комплексу через російські пісні Сердючки: сума стягнення

15:55

Спека вдарить з новою силою: коли Україну накриє висока температура повітря

15:25

Німеччина посилить ППО України: скільки Київ отримає систем Patriot від Берліну

15:17

Чому кури несуть дрібні яйця: 4 причини та їх вирішенняВідео

15:09

Приємний сюрприз на ринку: "другий хліб" українців подешевшав вже на 10%

14:58

Єфремов розлучився з п'ятою дружиною після 23 років шлюбу: у чому причина

14:53

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ звернувся з важливою заявою - що сказав

14:40

Не лише дружина боксера: ким працює та на чому заробляє Катерина Усик

14:20

Зрізати чи викручувати: розвінчано популярний міф про збирання грибівВідео

14:10

Україна масштабує удари по РФ: Зеленський вийшов із важливою заявоюВідео

13:57

Пуск двох тисяч "Шахедів" по Україні за одну атаку - Ігнат емоційно відреагував

Реклама
13:51

Чому 22 липня не можна лаятися і багато працювати: яке церковне свято

13:37

Впливав на роботу НАБУ: в СБУ назвали ім’я нардепа, який виявився агентом РФ

13:31

Як правильно звертатися до батьків – на "ти" чи на "ви": церква розставила крапки над "і"Відео

13:29

Козаки сумували за красунями: розкрито таємницю, ​як з'явилась назва міста Суми

12:56

Понад 15 прямих влучань по Києву - Ігнат розповів, куди цілилась РосіяВідео

12:35

"Трамп збирається надерти тобі зад": в США різко пригрозили ПутінуВідео

12:31

Клімат робить їжу розкішшю: у всьому світі різко подорожчають продукти харчування

12:17

Китайський гороскоп на завтра 22 липня: Тиграм - драма, Козлам - труднощі

12:16

Вапняний наліт у туалеті зникне, якщо раз на тиждень наливати в унітаз 1 натуральний засіб

11:48

Тактика ударів РФ змінюється: українців попередили про нову небезпеку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти