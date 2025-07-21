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Чи здатна РФ щодня масовано обстрілювати Україну: прогноз від експерта

Руслан Іваненко
21 липня 2025, 20:45
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Росія змінює тактику повітряних ударів, поєднуючи дрони та різні типи ракет для більшого ефекту.
Чи здатна РФ щодня масовано обстрілювати Україну: прогноз від експерта
Генерал Романенко пояснює, чому Росія не здатна щодня завдавати масованих ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Читайте в матеріалі :

  • Що саме стримує Росію від щоденних атак
  • Як РФ змінює тактику ударів по Україні
  • Чому дрони і ракети використовують разом

Російська армія наразі не має достатньо засобів, аби завдавати масованих повітряних ударів по Україні щодня. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна.

"В принципі, можливо, але на поточний час немає такої можливості. Вони й так атакують щодня, щодоби. Але масовано вони можуть через 2–3 дні. Тобто відбувається накопичення", — пояснив він.

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За словами Романенка, росіяни використовують комплексний підхід до атак, поєднуючи різні типи безпілотників і ракет.

"Вони це знають, розуміють і так організують, щоб було комплексне застосування різних типів безпілотних апаратів. Крім того, додавати різні типи ракет. І в такому сполученні це найбільш ефективно", — зазначив експерт.

Він також додав, що Росія активно працює над нарощенням виробництва засобів повітряного нападу та вдосконаленням їх характеристик.

"Вони працюють над тим, щоб збільшити кількість виробляємих засобів нападу повітряного та удосконалювати їх якість", — резюмував Романенко.

Чи здатна РФ щодня масовано обстрілювати Україну: прогноз від експерта
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 липня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши понад 420 дронів і понад 20 ракет. Атаки тривали всю ніч і продовжилися вранці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, а в багатьох містах тривають рятувальні та аварійні роботи.

Крім того, за попередніми даними Повітряних сил, по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К — носія гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Моніторингові канали також повідомили про виконання пускового маневру.

Також увечері 18 липня в Києві було чути вибухи, на столицю летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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