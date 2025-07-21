Сильні зливи, град та грози: названо регіони, які накриє небезпечна погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 22 липня
- Коли температура повітря опуститься до +14 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні 22 липня буде місцями спекотна. Однак багато областей накриють грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили високий рівень пожежної небезпечності у Києві, на півдні, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Також у багатьох областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Мова йде про західні, Житомирську та Вінницьку області.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 22 липня підскочить спека. Температура повітря підвищиться до +36 градусів. На заході очікуються грозові дощі, які триватимуть аж до вечора і дійдуть до північних та центральних областей. Також дощі ймовірні на Одещині та Миколаївщині.
Діденко попереджає про те, що Україну може атакувати град та сильний вітер. У Києві буде спека, але столицю накриють грозові дощі з сильним вітром.
В середині тижня спека послабиться, але згодом знову посилиться.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 22 липня
В Україні 22 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у більшості областей України. У цей день вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 22-27°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +37
За даними meteoprog, 22 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Кіровоградській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +22...+37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+25 градусів.
Погода 22 липня у Києві
У Києві 22 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 15-20°, вдень 27-30°; у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.
Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.
Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.
Вас також зацікавить:
- Усе пливе, заливає навіть метро: Київ сильно затопило через зливу
- В Україні різко зміниться погода: де литимуть дощі, а які регіони атакує спека
- Спека вдарить з новою силою: коли Україну накриє висока температура повітря
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред