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Леся Нікітюк відмовилася від кар'єри через претензії відомої акторки - деталі

Анна Підгорна
21 липня 2025, 23:19
82
Залишити кіно вона вирішила після інтерв'ю Дар'ї Петрожицької.
Дар'я Петрожицька, Леся Нікітюк
Дар'я Петрожицька зараз - Леся Нікітюк відповіла на критику / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya, instagram.com/lesia_nikituk

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Українська акторка, зірка серіалів "Папік" і "Будиночок на щастя", Дар'я Петрожицька прокоментувала становище сучасного українського кінематографу. В інтерв'ю для КіноUA вона із жалем висловилася про те, що продюсери вважають за краще обирати на головні ролі медійних особистостей, а не професійних акторів.

"Ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони не цікаві й не медійні", - каже Петрожицька.

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Як приклад вона згадала кінодебют української ведучої Лесі Нікітюк - у фільмі "Песики", який вийшов на екрани наприкінці лютого, вона зіграла головну роль. Дар'я зазначила - Леся непогано впоралася зі своїм завданням, але орієнтир на медійність, а не на досвід і освіту, засмучує акторку.

"Леся розумниця, молодець, вона це зробила. Мені дуже сподобалося, але така тенденція. Хочеться більше, щоб актори знімалися, бо ми на це вчилися", - розмірковує Петрожицька.

Дар'я Петрожицька
Дар'я Петрожицька зараз - Леся Нікітюк відповіла на критику / Скриншот YouTube

Фрагмент інтерв'ю Дар'ї Петрожицької у своєму блозі в Instagram опублікувала Леся Нікітюк. "Та заспокойтесь, більше я зніматися в кіно не буду! Піду писати пісні", - відповіла акторці ведуча.

Леся Нікітюк відповіла Дар'ї Петрожицькій
Дар'я Петрожицька зараз - Леся Нікітюк відповіла на критику / instagram.com/lesia_nikituk

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Про персону: Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька - українська акторка театру та кіно. Широку популярність здобула завдяки ролі в серіалі "Папік". Заслужена артистка України (2021). Брала участь у десятому сезоні українського вокального шоу "Голос країни" (дійшла до фіналу), повідомляє Вікіпедія.

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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