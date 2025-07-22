Окупанти вдарили КАБами по житловому районі Сум: є руйнування та постраждалі

У житловому районі Сум пошкоджено багатоповерхівки, торговий центр та численні автомобілі внаслідок удару.

https://glavred.net/war/okkupanty-udarili-kabami-po-zhilomu-rayonu-sum-est-razrusheniya-i-postradavshie-10683374.html Посилання скопійоване

Міська влада організовує штаб для ліквідації наслідків ракетного обстрілу і координації допомоги постраждалим / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Коротко:

Російські війська 21 липня вдарили КАБами по Сумах

Пошкоджено житлові будинки, торговий центр і 18 авто

Троє поранених, 12 звернулися по меддопомог

Пізно ввечері 21 липня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами (КАБами) по місту Суми. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, троє людей отримали поранення. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар у своєму Telegram-каналі.

"Шановна громадо. Попередньо, два вибухи, які ви чули - це було влучання КАБів по одному з районів нашого міста", — йдеться у повідомленні. відео дня

За словами Кобзаря, інформації про загиблих наразі немає, проте троє мирних мешканців постраждали.

Унаслідок атаки також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок: у ньому вибито вікна та зруйновано балкони.

На місці події одразу почали працювати всі необхідні служби. "Бережіть себе та близьких", — додав Кобзар.

Він також поінформував, що у вівторок, 22 липня, о 08:00 у садочку №22 буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, унаслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджено п’ять багатоповерхівок, торговий центр та 18 автомобілів.

До медичних закладів доставили двох мешканців найбільш постраждалого будинку — 60-річну жінку та 38-річного чоловіка, які наразі проходять обстеження та отримують медичну допомогу.

КАБ / Інфографіка: Главред

Після атаки багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за медичною допомогою звернулися 12 осіб. На місці працюють медики, психологи та екстрені служби, які надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Наслідки атаки на Суми / Фото: Скріншот

Дивіться наслідки удару КАБами по Сумах

Ситуація в Сумській області

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Крім того, У понеділок, 14 липня, російські військові завдали удару дронами по одному з навчальних закладів на території Сумської громади, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив про те, що підрозділи ЗСУ на сьогодні контролюють окремі ділянки на території Курської області. Експерт говорить про те, що ЗСУ можуть поліпшити оборонні позиції вздовж кордону в Курській області, адже там є деякі висоти, з яких краще оборонятися від російської армії, ніж на території Сумщини. Водночас він не виключає, що російська армія спробує вклинитися вглиб Сумської області.

Читайте також:

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред