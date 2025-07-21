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"Чорна діра і попіл": пряме попадання дрона знищило квартиру вагітної Міс Україна Інтернешнл-2018

Анна Підгорна
21 липня 2025, 20:53
103
Богдані Тарасик на дев'ятому місяці довелося розбирати завали.
Богдана Тарасик
Удар по Києву 21 липня - дрон знищив квартиру Богдани Тарасик / колаж: Главред, фото: instagram.com/bohdana_zhupanyna

Стисло:

  • У ніч на 21 липня в Києві та інших містах України пролунали вибухи
  • Через ворожу атаку лишилася без дому відома українська модель

Уночі 21 липня Київ опинився під комбінованою атакою - 15 прямих влучень і безліч руйнувань через осколки. У Шевченківському районі столиці постраждав один із будинків ЖК Львівський квартал.

Квартира на другому поверсі, яка повністю вигоріла після влучання дрона, належала українській моделі та Міс Україна Інтернешнл-2018 Богдані Тарасик (у заміжжі Жупаніній). Вона повідомила про це у своєму блозі в Instagram.

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"Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Усім дякую, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветлікарні. Який шанс, що влучання буде у другий поверх будинку з внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний, але тепер тут просто діра", - поділилася модель.

Квартира Богдани Тарасик
Удар по Києву 21 липня - дрон знищив квартиру Богдани Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богдани Тарасик
Удар по Києву 21 липня - дрон знищив квартиру Богдани Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богдани Тарасик
Удар по Києву 21 липня - дрон знищив квартиру Богдани Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna

А такий вигляд мала квартира Богдани Тарасик до того, як до неї прийшов "русский мир".

Квартира Богдани Тарасик
Квартира Богдани Тарасик до атаки / instagram.com/bohdana_zhupanyna

Пізніше українська модель, яка зараз перебуває на дев'ятому місяці вагітності, показала, як розбирає обгорілі залишки свого минулого життя. Тарасик зазначила, що 2022 року країна-агресор відібрала в неї батька (він був захисником України - прим. редактора), а 2025-го - позбавила її сім'ю дому. Вона також нагадала про важливість своєчасної реакції на повітряні тривоги.

"Не думала, що на 9 місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири — тієї самої, яка сьогодні зʼявилася в усіх медіа. Моя мама вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Її свідоме рішення — ховатися — врятувало їй життя. Будь ласка, не випробовуйте долю. Спускайтеся в укриття. Це може врятувати і вас. А ми тепер починаємо новий період. Житимемо з чоловіком, мамою та трьома тваринами, і чекатимемо на нашу малечу, яка має зʼявитися вже за 2–3 тижні. Надто багато вони у мене забрали. Але в мене ще багато дуже цінного, що я спробую вберегти що є сили", - написала модель.

Квартира Богдани Тарасик
Удар по Києву 21 липня - дрон знищив квартиру Богдани Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богдани Тарасик
Удар по Києву 21 липня - дрон знищив квартиру Богдани Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богдани Тарасик
Удар по Києву 21 липня - дрон знищив квартиру Богдани Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna

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