"Чорна діра і попіл": пряме попадання дрона знищило квартиру вагітної Міс Україна Інтернешнл-2018

Стисло:
- У ніч на 21 липня в Києві та інших містах України пролунали вибухи
- Через ворожу атаку лишилася без дому відома українська модель
Уночі 21 липня Київ опинився під комбінованою атакою - 15 прямих влучень і безліч руйнувань через осколки. У Шевченківському районі столиці постраждав один із будинків ЖК Львівський квартал.
Квартира на другому поверсі, яка повністю вигоріла після влучання дрона, належала українській моделі та Міс Україна Інтернешнл-2018 Богдані Тарасик (у заміжжі Жупаніній). Вона повідомила про це у своєму блозі в Instagram.
"Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Усім дякую, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветлікарні. Який шанс, що влучання буде у другий поверх будинку з внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний, але тепер тут просто діра", - поділилася модель.
А такий вигляд мала квартира Богдани Тарасик до того, як до неї прийшов "русский мир".
Пізніше українська модель, яка зараз перебуває на дев'ятому місяці вагітності, показала, як розбирає обгорілі залишки свого минулого життя. Тарасик зазначила, що 2022 року країна-агресор відібрала в неї батька (він був захисником України - прим. редактора), а 2025-го - позбавила її сім'ю дому. Вона також нагадала про важливість своєчасної реакції на повітряні тривоги.
"Не думала, що на 9 місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири — тієї самої, яка сьогодні зʼявилася в усіх медіа. Моя мама вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Її свідоме рішення — ховатися — врятувало їй життя. Будь ласка, не випробовуйте долю. Спускайтеся в укриття. Це може врятувати і вас. А ми тепер починаємо новий період. Житимемо з чоловіком, мамою та трьома тваринами, і чекатимемо на нашу малечу, яка має зʼявитися вже за 2–3 тижні. Надто багато вони у мене забрали. Але в мене ще багато дуже цінного, що я спробую вберегти що є сили", - написала модель.
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Про конкурс Міс Інтернешнл
Міс Інтернешнл (Miss International Beauty, The International Beauty Pageant) - четвертий за величиною конкурс краси у світі. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, поряд із конкурсами Міс Всесвіт, Міс Світу і Міс Земля, повідомляє Вікіпедія.
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