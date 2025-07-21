"Пересуваюся на візку": модель Ковальчук зізналася, хто її покалічив у Дубаї

Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї з переломами, дала перше інтерв'ю.

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Марія Ковальчук дала перше інтерв'ю / колаж: Главред, фото: скріншот з росЗМІ

Коротко:

Марія Ковальчук перебуває на реабілітації в Норвегії

Модель розповіла, що робила в Дубаї до побиття

Дівчина назвала імена людей, які її побили

Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли покаліченою в Дубаї в березні 2025 року, вперше з'явилася на публіці. Вона дала інтерв'ю російському YouTube-каналу.

За словами 20-річної Ковальчук, вона зараз перебуває на реабілітації в Норвегії. Під час інтерв'ю вона пересувалася на інвалідному кріслі.

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"Пересуваюся здебільшого на візку і використовую милиці теж. У мене ще один перелом ноги, тому не можу навантаження давати на неї. І візок - теж мій основний транспорт", - заявила вона.

Манекенниця розповіла, що прилетіла в Дубай на початку березня на день народження подруги. За її словами, вона перебувала в Дубаї тиждень. Ковальчук уточнила, що її подруги через тиждень поїхали, а вона залишилася, щоб взяти участь у зйомках знайомого фотографа за бартером. Весь цей час вона жила в готелі і 9 березня планувала полетіти в Таїланд. Однак проспала рейс. Під час виїзду з готелю вона зустріла в лобі молодого чоловіка Артема і його друзів, з яким познайомилася напередодні в караоке, і розповіла про ситуацію. Він запропонував піти до нього в номер і заявив, що запитає дозвіл у батька на керування його приватним літаком, щоб полетіти всією компанією в Таїланд.

"Ми піднялися в номер. Спілкувалися. Усе було нормально. Хлопці були напівтверезими, вони з вечірки приїхали. Протягом доби все нормально проходило. Обговорювали поїздку в Таїланд. Я зателефонувала мамі і сказала, що все добре. Тут хлопці нормальні", - згадує Ковальчук.

Протягом доби в номері разом із Марією також перебували дівчата Мілена Долганова та Олександра Мерцалова. На другий день перебування в номері, за словами моделі, молоді люди почали поводитися агресивно. Під впливом алкоголю вони почали штовхати її, розбивати пляшки і жартувати.

"Ти належиш нам. Ми будемо робити все, що хочемо!" - процитувала манекенниця слова молодих людей.

Після цього вони забрали паспорт та інші особисті речі Ковальчук.

"Я не відповідала їм взаємністю, і в них загострювалася агресія", - наголосила дівчина й уточнила, що протягом доби жодних інтимних стосунків у них не було.

Хлопці почали серйозно лякати Марію. Вона спробувала перелізти на балкон у сусідній номер і попросити про допомогу, але молодики затягли її назад у приміщення. Незабаром дівчина змогла від них відбитися і вибігла з готелю. Однак, як згадує Ковальчук, вони почали її переслідувати. Вона забігла в найближчу недобудовану будівлю і сховалася там. Що відбувалося далі, манекенниця не пам'ятає.

"Швидше за все був удар по голові. Я пам'ятаю тільки, що просила про допомогу машину, яка проїжджала повз, яка зупинилася і викликала швидку з поліцією", - підсумувала модель.

Водночас Ковальчук назвала причетних до інциденту. Головним фігурантом цієї історії, за її інформацією, є Артем Папазов - син донецького бізнесмена Олега Папазова, який зараз живе в ОАЕ. У компанії також були росіянин Максим Крашенніков (за свідченнями, він рано пішов і участі не брав), білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та українка Мілена Долганова.

Мати Марії стверджує, що Папазова після інциденту затримували, але згодом відпустили - нібито після "дзвінка згори". Родина підозрює, що розслідування затягується через корупційні зв'язки.

Попри широкий міжнародний резонанс, поліція Дубая поки що не коментує ситуацію.

Мати Марії, Анна Ковальчук, також розповіла, що її донька пережила щонайменше 8 складних операцій, має значні проблеми з пам'яттю і досі не відновила рухливість.

Крім того, 20-річна модель під час інтерв'ю зізналася, що ще до трагедії брала участь у відвертих зйомках заради додаткового заробітку.

"Мені за це платили, і мене влаштовували зйомки такого характеру. Насамперед, напевно, мені подобалося, що я з цього можу заробляти. Але такі зйомки у мене були рідкісні, тобто у мене буквально два таких відео", - заявила вона.

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Що сталося з Марією Ковальчук:

Як раніше писав Главред, Марія Ковальчук зникла в Дубаї 9 березня. Її виявили тільки через десять днів на узбіччі дороги у вкрай важкому стані: з переломами рук, ніг і хребта.

Рідні хвилювалися, що модель могла потрапити в рабство після відвідування однієї з вечірок у Дубаї.

Марія вже перенесла вісім операцій, а лікарі прогнозують, що повне фізичне відновлення може зайняти близько року. Весь цей час із нею поруч залишається її мати.

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