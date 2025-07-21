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Ціль не лише територія: у ЗСУ розкрили навіщо окупанти рвуться до Дніпропетровщини

Руслан Іваненко
21 липня 2025, 23:00оновлено 21 липня, 23:51
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Росіяни намагаються зайняти будь-які населені пункти на прикордонні, використовуючи тактику масованих штурмів.
ВСУ, Фронт, Армия РФ
Окупанти активізуються на межі Донеччини та Дніпропетровщини, щоб продемонструвати присутність у новому регіоні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росіяни штурмують Покровський і Новопавлівський напрямки
  • Ворог зазнає великих втрат, особливо серед піхоти
  • Окупанти намагаються закріпитися на межі з Дніпропетровщиною

Окупанти намагаються закріпитися на адмінкордоні Донеччини та Дніпропетровщини, активно просуваючись на кількох напрямках і зазнаючи значних втрат серед особового складу. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

За його словами, протягом останніх трьох тижнів найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

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"На Покровському та Новопавлівському напрямках — справжнє загострення. Це елемент літньої кампанії й тиску, на який росіяни, власне, дали основне своє зусилля останнім часом. Особливо Покровський напрямок, особливо їх спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою", — розповів Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця"повідомив, що російські війська масово кидають піхоту, щоб просунутися на схід від Покровська та південь від Косинівки й закріпитися в будь-яких населених пунктах. На це витрачається велика кількість особового складу, переважно піхоти.

На Новопавлівському напрямку окупанти прагнуть хоча б частково закріпитися в прикордонних районах між Донецькою та Дніпропетровською областями. Ідея росіян полягає в тому, щоб продемонструвати реальну присутність у Дніпропетровській області, щоб їхні заяви про це, які звучать вже майже місяць, мали фактичне підтвердження.

Ціль не лише територія: у ЗСУ розкрили навіщо окупанти рвуться до Дніпропетровщини
ОСУВ "Хортиця" / Інфографіка: Главред

"Не просто у вигляді там щось фабрикували, відзняли, прапор десь і підмахнули локацію. А щоб можна було туди завезти російських журналістів і показувати їм цей великий тріумф. На це йде великий особовий ресурс", — додав він.

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Як писав Главред, впродовж 20 липня на лінії фронту зафіксовано 122 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими окупантами. Найбільша активність противника відзначена на Покровському напрямку — там українські військові відбили 34 штурми з 36.

Раніше військовий Бунятов писав, що загарбники намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитись до своєї цілі - повне захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили у самому Покровську.

Крім того, російські загарбники розпочали наступ ще на одному напрямку у Харківській області. Мета ворога - відтягнути резерви українських бійців з Купʼянського напрямку. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман", командир взводу батальйону "Айдар".

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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