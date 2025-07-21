Пенсіонерам почнуть виплачувати заборговані мільярди: хто і як отримуватиме гроші

Сума заборгованих Пенсійним фондом виплат складає 85 мільярдів гривень.

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Пенсіонерам регулярно виплачуватимуть заборговані виплати / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що відомо:

Пенсійний фонд заборгував українцям 85 мільярдів гривень

Кабмін визначив відповідний механізм виплат

Пенсіонери не зможуть отримати всю суму одразу

Українським пенсіонерам виплатять мільярди гривень. Відповідний механізм вже визначив уряд. Мова йде про Постанову № 821.

Зазначається, що Пенсійний фонд заборгував пенсіонерам 85 мільярдів гривень по судових рішеннях. За останні 5 років кількість невиконаних рішень зросла до 758 тисяч - у понад 26 разів.

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Відповідною постановою Кабмін затвердив порядок здійснення видатків з бюджету Пенсійного фонду України на виплату заборгованостей на пенсіях, визначених рішеннями суду. Мінсоцполітики зазначає, що процес виплат буде чітким, прозорим та регулярним для всіх пенсіонерів.

В Україні роками не виконувались судові рішення щодо пенсій через те, що не існувало єдиного підходу до таких виплат. Відповідні рішення "ставали" у так звану чергу, через що гроші роками не доходили до пенсіонерів. Нині виплати надійшли лише за рішеннями, які набули чинності до 20 листопада 2020 року.

Ухвалена постанова встановила єдиний порядок усіх виплат на виконання судових рішень. В бюджеті Пенсійного фонду будуть виокремленими видатки на судові рішення. Таким чином кошти будуть розділені з джерелами фінансування:

ті, що йдуть з державного бюджету,

ті, що надходять коштом страхових пенсійних внесків.

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Громадяни щомісяця будуть отримувати відповідні виплати, пропорційно до визначених у бюджеті коштів. Не слід розраховувати на те, що вдасться отримати одразу всю суму, виплати будуть регулярними. У випадку, якщо грошей не вистачить, виплати будуть перенесені на наступний рік.

Також буде запроваджений відкритий електронний облік судових рішень. Він буде оновлюватись щомісяця. На порталі ПФУ в особистому кабінеті буде відображатися інформація про судове рішення щодо вашої справи, що дасть змогу відстежувати, як виконується судове рішення та з якою динамікою надходять виплати.

"Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більш прозору, передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень", – Дарія Марчак, перша заступниця міністра соцполітики України.

Новини України - що відомо про виплати пенсій

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть підвищити свою пенсію самостійно. Зміни дають українцям більше інструментів для персоналізованого підходу до пенсійного розрахунку.

Також деякі пенсіонери України отримають круглі виплати в серпні. Певним категоріям громадян нарахують від 450 грн до 3100 грн разом з основною пенсією.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла, чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році. Остання індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, здійснювалася в березні.

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