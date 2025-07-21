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У росіян серйозні проблеми: експерт звернув увагу на один цікавий нюанс

Маріна Фурман
21 липня 2025, 18:36
379
Криволап оцінив нічну атаку ворога.
Путин, шахед
У росіян досить серйозні проблеми / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Крайня атака росіян свідчить про наявні технічні проблеми
  • Нічні удари 21 липня переслідували швидше політичні цілі, ніж воєнні

У ніч на 21 липня армія російського диктатора Володимира Путіна завдала масованих ударів по Україні дронами та ракетами. Однак останню атаку ворога не можна назвати рекордною. Навпаки, вона свідчить про наявні технічні проблеми в російської армії. Про це розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу.

"Під час нічної атаки росіяни запустили "Шахеди", які змогли зібрати. Також зібрали фальш-цілі. Все це запустили, а потім додали ще ракети Х-101 та "Калібри". І намагалися бити "Кинжалами". Показово, що для того, щоб зробити пʼять пусків "Кинджалів", їм довелося підіймати тричі по два літаки… Те, що вони були вимушені використовувати літаки в напруженому режимі, - підіймати їх, робити пуск ракет, потім сідати, перезаряджатися, знову злітати, – це свідчить про серйозні проблеми з цим засобом доставки", – сказав Криволап.

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Він сказав, що після українських ударів у російських окупантів залишилося лише шість літаків МіГ-31К, які можуть запускати ракети "Кинджал". Також експерт підкреслив, що нічна атака 21 липня переслідувала швидше політичні цілі, ніж воєнні.

Криволап зазначає, що ударами по цивільних обʼєктах, ворог намагається змусити Україну капітулювати.

"Росіяни удають, що бʼють, нібито, по військових об’єктах чи інфраструктурі, але зачіпляють житлові квартали. Намагаються показати свою спроможність та змусити Україну капітулювати. Паралельно йдуть розмови про відновлення перемовин між Україною та РФ. Я думаю, що тут серйозний вплив саме політичного моменту", – підкреслив авіаційний експерт.

У росіян серйозні проблеми: експерт звернув увагу на один цікавий нюанс
Якими ракетами РФ атакує Україну? / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 21 липня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши понад 420 дронів і понад 20 ракет. Атаки тривали всю ніч і продовжилися вранці.

Під удар ворога потрапило чимало міст України, а саме Київ, Харків, Івано-Франківськ, а також частини Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей.

Пізніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що у столиці зафіксовано понад півтора десятка прямих влучань у різні об’єкти. Також у місті зафіксовані значні пошкодження внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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