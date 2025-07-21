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ЗСУ потужно вдарили по території РФ: що вдалося знищити

Маріна Фурман
21 липня 2025, 21:12
829
У Генштабі підкреслили, що Україна буде завдавати ударів доти, доки росіяни не зупинять своє вторгнення.
ВСУ
ЗСУ завдали ударів по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", скріншот з відео

Коротко:

  • ЗСУ уразили низку цілей ворога у Бєлгородській області
  • У росіян пошкоджені ЗРК С-300П та радіолокаційний комплекс "Небо-М"

У неділю, 20 липня, Сили оборони України завдали чимало успішних ударів по противнику в різних локаціях. Українські бійці уразили ворожий зенітний ракетний комплекс С-300П та радіолокаційний комплекс "Небо-М" у Бєлгородській області. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що одна із цілей бійців ЗСУ - послаблення військового потенціалу армії РФ.

відео дня

Відомо, що ураження ЗРК С-300П значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

А удар по комплексу "Небо-М" погіршив роботу розташованої поруч радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird".

"Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що удари українських бійців по ворожих цілях спрямовані на зменшення спроможності РФ вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави.

"Сили Оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини", - зазначили у Генштабі.

Військові наголосили, що Україна буде завдавати ударів доти, доки російські окупанти не зупинять своє вторгнення та не буде встановлено справедливий довготривалий мир.

Дивіться відео, у якому ЗСУ завдають ударів по ворожих цілях:

ЗСУ потужно вдарили по території РФ: що вдалося знищити

Вибухи в Росії - новини за темою

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попереджав, що Україна готує нові далекобійні удари по РФ.

Як писав Главред, у селищі Каменоломні Ростовської області країни-агресорки Росії в ніч на понеділок, 21 липня, безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.

У ніч на 20 липня жителі Москви та Підмосков’я жалілись на атаку дронів. Зокрема, у Зеленограді й поселенні Голубе пролунали вибухи.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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