Перше засідання нового РНБО і важливі рішення: про що домовились

Нові рішення РНБО стосуються роботи підприємств та покращення економічного розвитку.

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Зеленський провів засідання оновленого складу РНБО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Рустем Умєров

Що відомо:

Зеленський провів перше засідання РНБО з оновленим складом

Головною темою на засіданні стала економічна безпека

РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ради нацбезпеки та оборони після оновлення складу. Головною темою стала економічна безпека. Про це зазначив президент.

Україна планує направити більше внутрішніх сил на розвиток та зростання економіки.

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"А отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", - зазначив Зеленський.

РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу держорганами та на будь-яке втручання держструктур у діяльність підприємств. Цей мораторій буде використаний на впровадження рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

Дивіться відео з засідання оновленого складу РНБО:

Перше засідання оновленого складу РНБО / фото: скріншот

Новий секретар РНБО Рустем Умєров наголосив на тому, що мова йде про необґрунтовані перевірки підприємців:

буде обмежено кількість перевірок, особливо щодо малого та середнього бізнесу; з

змінюється підхід до ризик-орієнтованого нагляду – контроль там, де справді є загрози;

запускається аудит проваджень, які блокують роботу підприємств без жодної вагомої причини;

впроваджується відповідальність за тиск на бізнес та оцифровка процесів, щоб усе було прозоро.

"Завдання, яке поставив Президент, дозволить українським підприємцям вільно дихати, масштабуватися, створювати робочі місця й утримувати державу у найважчі часи", - написав Умєров.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування у парламенті.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений очільником "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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