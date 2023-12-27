11 мільйонів у 'сірій зоні': у Мінфіні пояснили, чи вдарить по економіці призов 500 тисяч осіб

Міністр фінансів Сергій Марченко висловився, як нова хвиля мобілізації 2024 обтяжить економіку.

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В Україні можуть мобілізувати ще 500 тисяч осіб / Колаж Главреда, фото: УНІАН, скріншот

Мобілізація 500 тисяч осіб у 2024 році, яку обговорюють у кабінетах військові та політики, безумовно збільшить витрати бюджету. Однак, запевнив міністр фінансів Сергій Марченко, близько 11 мільйонів громадян перебувають у так званій "фіскальній" сірій зоні, втрата принаймні половини цих осіб не ідентифікуватиметься як "втрата" для економіки.

В ефірі проекту Forbes Business Breakfast Марченко зауважив, що питання, чи вдарить нова хвиля мобілізації по економіці країни, має враховувати низку нюансів, наприклад - терміни цієї мобілізації, фінансування по фактичній чи плановій чисельності тощо.

"Чи можливо мобілізувати 500 тисяч осіб завтра? Ні, абсолютно неможливо реалізувати. Якщо йдеться про відтягування протягом усього року - окей, можна рахувати", - сказав Марченко, підкресливши, що "немає сумнівів, що мобілізація потрібна". відео дня

Враховуючи сьогоднішню ситуацію, зазначив міністр, на перший квартал додаткової потреби у пошуках фінансування потрібно не буде.

"Як далі буде розвиватися ситуація? Буде видно. Теоретично мобілізувати 500 тисяч осіб - це дуже серйозний виклик", - відповів Марченко.

За його словами, 11 мільйонів осіб "взагалі не отримували від держави допомоги і не сплачували податків".

"Теоретично (якщо брати 50/50 - жінок та чоловіків) у нас 5,5 млн чоловіків поза системою будь-якого контролю. Вони, звичайно, працюють на економіку, але сказати, що ми їх ідентифікуємо, я не можу. Знову ж таки, є статистика сплати податку з доходів фізосіб. Мінімальну суму сплачує близько 3 млн осіб (йдеться до 5 тисяч грн в місяць). Так, ці люди працюють в економіці, але їх не можна ідентифікувати як втрату", - висловився Марченко.

Міністр зауважив, що "мобілізація має бути розумною".

"Якщо ви мобілізуєте інженера, який виконує дуже важливу функцію і від цього втрачає роботу ще тисяча осіб - це треба дуже добре подумати, яким чином треба зробити так, щоб цей інженер був заброньований. І тут також треба рішення, і ці рішення будуть знайдені", - сказав Марченко.

ВВП країни у будь-якому разі постраждає від нової хвилі призову громадян, однак "економіка мобілізованих працює по-іншому".

"Я не можу сказати, що ми ось призвемо 500 тисяч осіб і буде втрата ВВП... Звичайно буде. Але економіка мобілізованих по-іншому працює. Ці люди отримуватимуть грошове забезпечення, ці люди створюватимуть попит на товари і послуги. Тому немає такої моделі, що сказала би, що це будуть тільки втрати для економіки. Це можуть бути і досить додаткові джерела. Тому питання складне",- ще раз наголосив міністр.

Марченко відповів, що Мінфін готовий знайти ресурс, якщо в цім справді буде така потреба - "і шукати та пропонувати рішення, щоби цю потребу забезпечити".

Мобілізація в Україні 2024

Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Раніше у "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це також говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

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