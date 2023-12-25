Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

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Арахамія розповів про мобілізацію 500 тисяч військових / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 25 грудня, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що уряд повинен був 25 грудня подати у Раду законопроєкт про мобілізацію. Депутат повідомив, що військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових.

"Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д. Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила", - написав Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Депутат наголосив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.

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"Військові потребують вирішення своїх проблем. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання", - додав Арахамія.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

В Україні скоро опублікують новий законопроєкт про мобілізацію. Проект закону передбачає, що люди за кордоном будуть так як і люди в Україні проходити ті ж процедури. Зокрема, буде необхідно проходити ідентифікацію.

Зеленський відверто висловився щодо ротації. Президент повідомив, що готуються вирішення питань, які ставлять наші підрозділи, бойові бригади. Питання по мотивації, визначення термінів служби.

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