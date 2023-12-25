УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

Юлія Закрепа
25 грудня 2023, 14:27
Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.
Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі
Арахамія розповів про мобілізацію 500 тисяч військових / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 25 грудня, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що уряд повинен був 25 грудня подати у Раду законопроєкт про мобілізацію. Депутат повідомив, що військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових.

"Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д. Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила", - написав Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Депутат наголосив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.

відео дня

"Військові потребують вирішення своїх проблем. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання", - додав Арахамія.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

В Україні скоро опублікують новий законопроєкт про мобілізацію. Проект закону передбачає, що люди за кордоном будуть так як і люди в Україні проходити ті ж процедури. Зокрема, буде необхідно проходити ідентифікацію.

Зеленський відверто висловився щодо ротації. Президент повідомив, що готуються вирішення питань, які ставлять наші підрозділи, бойові бригади. Питання по мотивації, визначення термінів служби.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні мобілізація в армію новини України
Реклама

Головне за день

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:10 Україна
Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:27 Україна
Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

14:23 Україна
Всі головні новини

Популярне

Путін хоче завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови 8039

Путін "хоче" завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз 4476

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз

Лежить тижнями і не псується: французький секрет зберігання хліба 4460

Лежить тижнями і не псується: французький секрет зберігання хліба

Медведєв викотив дивне привітання з Різдвом: позаздрив українцям 3546

Медведєв викотив дивне "привітання" з Різдвом: позаздрив українцям

Останні новини

15:42

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідники

15:25

Ірині Білик зробили пропозицію руки і серця на Різдво

15:10

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:09

Що Зеленський хоче обговорити з Орбаном: в ОП розповіли про теми переговорів

15:04

ЗМІ повідомили про отруєння пропагандиста Красовського, той вийшов на зв'язок

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:53

Зовсім не для краси: для чого потрібні дірки в сирі

14:44

Це просто шикарна закуска, яка затьмарить Олів'є на Новий Рік 2024 - рецептВідео

14:27

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:23

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

Реклама
13:58

"10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України

13:42

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці

13:31

Чому чоловік зраджує свою дружину: приховані ознаки, які на це вказують

13:31

Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"Кроликів" на похоронах мами

13:18

Жодна армія не дозволяє собі так втрачати людей: військовий про бої в Авдіївці

13:16

Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів

12:38

Тільки геній знайде двох кроликів за 4 секунди: надзвичайно важка загадка

12:32

"Узаконене щастя": Галкін показав романтичне побачення з Пугачовою

12:25

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

12:22

Гороскоп на завтра 26 грудня 2023: Рибам - проблеми через чоловіка, Діві - несподіване знайомство

12:00

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

Реклама
11:43

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

11:24

Софія Ротару звернулася до українців на Різдво

11:21

Дружина Віктора Павліка розповіла про свою хворобу

11:15

"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

11:04

Забудьте про торти: цей новорічний мандариновий десерт без випікання перевершує всі очікування

11:02

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Биків оцінять, Тигри - бережіть сили

10:56

Майже до середини 2024 року: кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати

10:55

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогнозВідео

10:42

Можна не бруднити: як злити воду після варіння макаронів і картоплі без друшляка

10:19

Наступають без зупинки: окупанти просунулися під Авдіївкою

10:09

"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

09:07

Розв'яже руки ЗСУ: знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті

08:45

Названо 2 напої, які можуть вилікувати похмілля

08:44

Українська ППО знищила 2 російські літаки Су-34 і Су-30 за добу

08:10

Шлях до миру в нас лише одинПогляд

08:00

Гороскоп на 2024 рік для Росії: Кремль трястиме, РФ затріщить по швах, намічається різанинаЕксклюзив

07:59

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у Генштабі розповіли деталі

06:10

Головний страх диктатора ПутінаПогляд

02:42

Як відполірувати мийку з нержавійки до блиску: потрібне тільки борошно

02:05

Даша Кацуріна зізналася, чи шкодує про повернення в Україну і життя з Дантесом

Реклама
01:20

Росіяни намагались пояснити збиття трьох Су Україною: розгублено фантазують

24 грудня, неділя
23:24

Чевертий за тиждень: ЗСУ "нокаутували" ще один Су-34

22:55

Бої за лівобережжя Херсонщини: РФ намагається вибити ЗСУ та наривається на удари

22:33

У мене тепер нічого немає, тільки похорон - мешканка Херсона після атаки на місто

21:43

Ходжес - про контрнаступ ЗСУ: у невдачах винен Захід, але Україна не програла

21:12

Щемить серце: Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітейФото

21:12

Любовний гороскоп на тиждень з 26 до 31 зрудня: хто зі знаків втілить бажання у життя з коханим

20:39

В Україні вирішується майбутнє всієї Європи, війна швидко не закінчиться - Фінляндія

19:31

"Нам загрожує небезпека": у Британії заявили про наслідки у разі перемоги Путіна

19:22

Зброя зі штучним інтелектом: у Парижі готують підтримку для України

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти