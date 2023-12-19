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Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб: скільки це коштуватиме

Юлія Закрепа
19 грудня 2023, 19:00
Зеленський зазначив, що у плані мобілізації, поки не побачив там демобілізації, хоча це питання номер один.
Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб: скільки це коштуватиме
Зеленський розповів про нову мобілізацію в Україні / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот: відео

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 грудня, провів підсумкову пресконференцію, де розповів про новий план мобілізації.

"Головком та Генштаб звернулися на рівні Ставки з мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", - сказав президент на прессконференції.

За словами Зеленського, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

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"Це питання, перш за все, людей. Це питання справедливості, обороноздатності і фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика. Тому що буде з мільйонною армією України, що буле з тими хлопцями, які кожного дня там, з тими, які два роки захищають нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільству передусім. Тому вони почали працювати над цим планом", - сказав він.

Зеленський зазначив, що поки що не побачив там демобілізації, хоча вважає, що це питання номер один.

"Головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там, неодноразово я там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики, ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. Я їм дякую за цю стійкість, але тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти де мобілізаційні процеси і це повинно бути виконано предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів. Ось чому я і попросив, щоб було багато відповідей", - сказав президент.

Що стосується відрядження та ротацій, за словами Зеленського, там повинні бути і питання відпусток, переходу з одного місця на інше.

"Що стосується фінансів. Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 млн гривень. Тому я, як президент, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єра-міністра, від міністра фінансів, звідки взяти кошти", - наголосив він.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Одразу кілька нардепів ВР порушили питання призову на військову службу жінок. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки.

Буданов заявив, що Сили оборони не можуть обійтися без мобілізації. Чисельність Сил оборони становить близько 1,1 млн осіб. Ці обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації не обійтися.

Стало відомо, хто буде призваний, а хто отримає відстрочку за новим законом. В Україні готуються до змін у мобілізації. Новий законопроєкт передбачає, що деякі категорії чоловіків втратить право на відстрочку.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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