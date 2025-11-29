10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життя

Російські окупанти атакували Україну дронами та різними типами ракет.

На Київщині з-під завалів врятували котика / Колаж: Главред, фото: ДСНС

На Київщині вночі та зранку 29 листопада лунали потужні вибухи. У багатьох населених пунктах понівечені та зруйновані будинки. Рятувальники робили і роблять все можливе, щоб розібрати завали ті врятувати кожне життя.

У селищі Хотів на Київщині з-під завалів дістали маленьке кошеня. Воно майже 10 годин пробуло під плитою перекриття частково зруйнованого будинку.

"Тваринка майже десять годин залишалася під важкою плитою перекриття, не маючи можливості вибратися самостійно. Під час розбору конструкцій рятувальники почули тихе нявкання та оперативно визначили місце, де могло перебувати кошеня", - йдеться у повідомленні. відео дня

Фрагмент плити вдалося обережно підняти спеціальним інструментом, встановився підпірок, щоб кошеня змогло вибратись.

"Налякане, але неушкоджене кошеня дістали з-під уламків та передали місцевим мешканцям", - розповіли рятувальники.

Масована атака РФ 29 листопада - останні новини

Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території Україні через ракетно-дронову атаку. Вранці у столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

У житлових будинках правого берега Києва через атаку знижений тиск води в системах водопостачання. Крім цього, внаслідок ворожої атаки без світла залишився Фастів.

