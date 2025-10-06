Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 7 жовтня

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

У яких областях будуть лити дощі та сніг

Погода в Україні 7 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області - І рівень небезпечності. Там очікуються значні дощі протягом 7-9 жовтня. За три доби може випасти 45-80 мм дощу.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 7 червня Україна буде під впливом потужного циклону, який зачепить південь. Дощі будуть в Одеській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Температура повітря на заході буде найнижчою - 9-12 градусів тепла. На півдні та сході буде тепло - 15-21 градус тепла. В інших областях температура повітря триматиметься на рівні 12-16 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 жовтня

В Україні 7 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг. Вночі та вранці у західних та північних областях буде туман. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, у західних і північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 7 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +8...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: meteoprog

Погода 7 жовтня у Києві

У Києві 7 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

