РФ може вдарити 'Орєшніком' по Україні вже сьогодні - Повітряні сили ЗСУ

Монітори повідомляють про готовність двох ворожих ракет до запуску.

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РФ може вдарити по Україні Орєшніком / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Що відомо:

Існує загроза удару ракетою "Орєшнік" по Україні

Ворог може завдати удару двома балістичними ракетами

Існує велика загроза застосування балістичної ракети середньої дальності. Ворог може вдарити "Орєшніком" по Україні вже сьогодні. Це офіційно підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр". Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

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Монітори зазначали, що найближчими годинами може відбутися запуск двох ракет.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко також наголосив на необхідності реагувати на повітряні тривоги через загрозу ударів "Орєшніком".

"До тривог ставтеся уважно. Ворог знову крутиться на полігоні Капустин Яр", - написав він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Удари "Орєшніком" по Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Росією двох балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" під час масованої атаки в ніч на 24 травня. Загалом за цей період ворог застосував понад 80 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Володимир Путін заявив про те, що удар ракетою "Орєшнік" по Білій Церкві був випробувальним і спрямований на оцінку розташування бойових блоків після падіння. Він визнав, що удари виконувалися у районах міської забудови, щоб проаналізувати ефективність.

Як повідомляв Главред, на полігоні "Капустин Яр" ведеться активна підготовка до можливого запуску ракети "Орєшнік". Наразі невідомо, чи це буде тренувальний пуск, чи використання у бойових діях.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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