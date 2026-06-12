Україна б'є по мостах у Криму: плани РФ щодо наступу на межі зриву

Росіяни можуть опинитися у скрутному становищі на фронті через удари середньої дальності України.

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Логістика РФ страждає / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що повідомили аналітики:

Україна блокує важливі для логістики РФ мости

Через ураження мостів ситуація на полі бою в противника погіршується

Українські військові ускладнюють ворогу підготовку до нових наступів

Сили оборони України продовжують блокувати кілька мостів, які підтримують наземні лінії зв'язку, які з'єднують окуповану Херсонську область з Кримом. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Лише за останній час під ударом були: міст через Північно-Кримський канал поблизу окупованих Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп-Арм'янськ та автомобільний міст Ставки.

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"Українські війська посилюють свою ударну кампанію середньої дальності проти російських глобальних військових комплексів на окупованому півдні України, порушуючи здатність Росії безпечно використовувати шляхи постачання з південно-західної Росії до окупованого Криму", - наголосили аналітики.

В ISW вважають, що подальші удари України по російських лініях зв’язку та постачання, ймовірно, матимуть ланцюговий ефект на полі бою та можуть ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій.

До чого можуть призвести подальші удари по логістиці РФ

Главред писав, що за словами аналітиків ISW, з весни 2026 року Україна розширила кампанію ударів середньої дальності по ключових наземних логістичних маршрутах і залізничній інфраструктурі Росії на тимчасово окупованих територіях.

Це вже порушує військову логістику окупаційних сил і ускладнює постачання російських підрозділів на передову. Експерти вважають, що цей ефект надалі посилюватиметься, якщо російська армія не знайде ефективних способів протидії.

Удари Сил оборони по мостах - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 11 червня було уражено чотири мости, які забезпечують транспортне сполучення окупантів з тимчасово окупованим Кримом.

Раніше, 9 червня, Сили оборони України повторно уразили Чонгарський міст, що з’єднує окуповану частину Херсонської області з Кримом. Рух переправою був повністю зупинений.

Перші пошкодження цей об’єкт отримав ще 7 червня, коли було порушено частину дорожнього покриття. Наступна атака значно посилила руйнування, в результаті чого міст виявився непридатним для експлуатації, а його відновлення може потребувати тривалого часу.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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