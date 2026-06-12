Великий український банк призупинить роботу на добу: кого і коли це торкнеться

Коротко:
- У неділю Мобільний Ощад тимчасово відключать
- Технічні роботи на системах банку триватимуть з 03:45 до 22:00
- Усі відділення Ощадбанку по всій країні не працюватимуть
Ощадбанк попередив про масштабні оновлення. Через технічні роботи в неділю, 14 червня, онлайн-банкінг Мобільний Ощад та відділення Ощадбанку будуть недоступні. Про це повідомили в додатку банку.
Технічні роботи розпочнуться вночі 14 червня — о 03:45 і триватимуть до 22:00. Їхня мета — "підвищити стабільність і надійність систем банку".
У цей період часу доступ до онлайн-банкінгу Мобільний Ощад буде обмежений.
Клієнти банку в цей час не зможуть скористатися низкою послуг:
- операції з депозитами та рахунками;
- обмін валют;
- формування декларацій.
Крім того, у неділю, 14 червня, не працюватимуть відділення Ощадбанку по всій країні.
Водночас карткові розрахунки в магазинах працюватимуть. Також можна буде зняти готівку з карток банку.
Як писав Главред, клієнти Ощадбанку поскаржилися на зникнення грошей та дивні списання з рахунків. У банку про цю ситуацію нічого конкретного не кажуть.
Також клієнти Ощадбанку скаржаться на дивні правила при обміні валюти у відділенні.
Пенсіонери також розповідали про блокування карток в Ощадбанку на кілька тижнів, внаслідок чого вони не могли отримати доступ до власних коштів. У таких ситуаціях клієнти вимагали від банку пояснень та оперативного розв‘язання проблеми.
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Про джерело: Ощадбанк
Ощадбанк (повна назва: Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", скорочена назва: АТ "Ощадбанк") — український комерційний банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває в державній власності, пише Вікіпедія.
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