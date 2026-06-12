Кидала котів, прив'язувала петарди: Ольга Мартиновська опинилася в центрі скандалу

Ольга Мартиновська дала інтерв'ю Маші Єфросініній і опинилася в центрі неприємного скандалу.

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Інтерв'ю Мартиновської викликало скандал / Колаж Главред, фото — скріншот

Коротко:

Що сказала Ольга Мартиновська

Як відреагувала Маша Єфросиніна

В українському медіапросторі розгорівся скандал через інтерв'ю судді кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Ольги Мартиновської телеведучій Маші Єфросиніній.

Напередодні обидві знаменитості поспілкувалися про все під час відвертої розмови. Проблеми почалися після того, як Мартиновська розповіла про своє дитинство і про те, якою вона була бешкетницею.

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Ольга Мартиновська викликала скандал своїм інтерв'ю / Скріншот

Що сказала Ольга Мартиновська

"Я висіла на деревах, кидала котів через дах, бігала їх там ловила або петарди прив'язували до котячих хвостів - бешкетницею була", - заявила шеф-кухар.

Найбільше користувачів мережі обурило зізнання про жорстоке поводження з тваринами, а також сама атмосфера і, як то кажуть, вайб, з яким звучало це зізнання.

Чи варто говорити, що в коментарях почався буквально шквал повідомлень про неможливість такого поводження. Писали волонтери, які рятують тварин після атак росіян, а також прості люди, яких зачепила ця тема.

Користувачі обурені інтерв'ю Ольги Мартиновської / Скріншот

Користувачі обурені інтерв'ю Ольги Мартиновської / Скріншот

Користувачі обурені інтерв'ю Ольги Мартиновської / Скріншот

Як відреагувала Єфросініна на критику

Крім того, хвилю критики викликала і реакція Маші Єфросініної на це зізнання.Пізніше вона написала, що видаляє цей фрагмент з інтерв'ю.

"Друзі, ми усвідомлюємо, що одна з фраз, яка прозвучала в цьому інтерв'ю, викликала негативну реакцію. Ні я, ні Оля не підтримуємо жорстоке поводження з тваринами та будь-які дії, які можуть заподіяти їм біль або страждання. Фраза, яку ви чули в початковій версії інтерв'ю, була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні, але не мала на меті схвалення чи нормалізацію насильства щодо тварин. Ми видаляємо цей епізод з інтерв'ю. Вибачте всім, кого це могло образити чи засмутити", - повідомила ведуча.

Ольга Мартиновська вибачилася після інтерв'ю

Також сама Ольга Мартиновська записала сторіс у своєму Instagram з вибаченнями.

"Я б хотіла вибачитися за ті емоції, які вам довелося пережити під час перегляду мого інтерв'ю у Маші, особливо того моменту, який стосується мого важкого дитинства. Хочу попросити вибачення за гіперболізацію цієї історії, я точно не хотіла зачепити чиїсь почуття", — каже Мартиновська.

Ольга Мартиновська вибачилася за котів / Скріншот

"Не пропагую і не підтримую знущання над тваринами", - додала зірка.

До речі, підтримати Ольгу Мартиновську прийшли її колеги по шоу - Ектор Хіменес Браво та Володимир Ярославський.

Ектор і Ярославський підтримали Мартиновську

"Я проти будь-якого жорстокого поводження з тваринами, без винятків. Олю знаю багато років – і знаю, яка вона насправді. Хто хоч раз був на інтерв'ю перед камерою – знає, як легко сказати щось не так, як мав на увазі. Стрес, хвилювання, і ти вже звучиш зовсім не так, як думаєш. Оля — добра, щира, чуйна людина, яка робить тисячі добрих справ щодня", — написав Володимир.

"Олюня, ми знайомі вже 13 років і я знаю, яка ти добра і чуйна. До того ж неймовірно турботлива мама. Люблю тебе і обіймаю", – додав Ектор.

Майстер Шеф / інфографіка: Главред

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Про особу: Ольга Мартиновська Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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