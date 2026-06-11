Стратегічні цілі уражені: подробиці ударів по НПЗ та оборонних заводах РФ

У Краснодарському краї РФ постраждав нафтопереробний завод "Афіпський".

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Здійснено удари по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Завдано ударів по НПЗ "Афіпський" та об'єктам виробництва БПЛА РФ

Атаковано пункти управління противника в Донецькій та Луганській областях

10 червня та в ніч на 11 червня завдано ударів по НПЗ "Афіпський" (Краснодарський край РФ), об'єктам виробництва безпілотних систем, зокрема в Севастополі, та пунктам управління противника на територіях Донецької та Луганської областей.

"Вчора та в ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці військових, логістичних та промислових об’єктів російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні Генштабу в Telegram.

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Повідомляється, що в Краснодарському краї РФ уражено нафтопереробний завод "Афіпський". Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн т на рік. Завод виробляє дизельне паливо, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора. "За наявними даними підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства", — йдеться в повідомленні.

/ Главред

Також повідомляється, що на тимчасово окупованій території Криму уражено місце виробництва та оснащення морських безпілотних катерів у Севастополі. Об'єкт використовувався для складання, оснащення та підготовки морських безпілотних платформ, які задіюються противником для виконання завдань у Чорному морі. Також на ВОТ Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.

Крім того, завдано ударів по пунктах управління противника в районах Давидівського, Новознаменки, Бахмута, Селидового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

Також завдано удару по пункту управління БПЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області. У районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Крім того, у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БПЛА.

/ Генштаб ЗСУ

Удари по цілях РФ: подробиці

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели серію ударів по військових та стратегічно важливих об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

Під час операції безпілотники уразили 36 цілей, розташованих у глибокому тилу ворога. Серед них — пункти управління, радіолокаційні комплекси, об'єкти матеріально-технічного забезпечення, а також елементи паливної та енергетичної інфраструктури, що забезпечують діяльність російських військ.

Удари вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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