Дрони атакували Татарстан і Самарську область: на НПЗ вогонь, цілі уражені

Генеральний штаб повідомив про плачевні для росіян наслідки ударів Сил оборони.

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Сили оборони уразили низку важливих об'єктів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Генштаб:

У Татарстані ЗСУ уразили два важливі заводи

У Самарській області під удар потрапив комбінат "Тольяттикаучук"

Куйбишевський НПЗ після нальоту дронів припинив роботу

Сили оборони України у ніч на 12 червня у Республіці Татарстан країни-агресорки Росії уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗС України. За його даними, підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

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Що відомо про уражені об'єкти

Нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство "ТАИФ-НК" — це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску Комплексу глибокої переробки важких залишків — цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат.

"Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів — від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб", - йдеться у повідомленні.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Які ще об'єкти потрапили під удар України

Також у Самарській області РФ уражено комбінат "Тольяттикаучук", який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. На території комбінату виникла пожежа.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на російський комбінат в Самарській області РФ:

Окрім цього уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області і в районі Маринського на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв'язку ворога в районі Веселого Донецької області.

"Серед іншого українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" у районі Новопетрівки Запорізької області. Також завдано ураження польовому артилерійському складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичному складу противника в Маріуполі на Донеччині", - додали у Генштабі.

За результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня 2026 року Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод зупинив роботу.

Як удари ЗСУ впливають на ситуацію в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, нинішні проблеми на російському паливному ринку – це накопичений ефект і наслідок системних дій України з початку 2026 року, динаміка яких наростає.

Якщо в січні-лютому було п’ять-шість атак на НПЗ, то в травні – 16. Тож ми бачимо кризові прояви, які передусім торкаються окупованих територій України, але вже починають зачіпати й різні регіони Росії.

Удари України вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для підтримки інтенсивності ударів по російських військових цілях.

Раніше повідомлялося, що 10 червня та в ніч на 11 червня було завдано ударів по НПЗ "Афіпський" (Краснодарський край РФ), об'єктам виробництва безпілотних систем, зокрема в Севастополі, та пунктам управління противника на територіях Донецької та Луганської областей.

Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що Україна поступово нарощує спроможності для симетричної та ефективної відповіді на удари РФ, хоча поки не має паритету в кількості засобів ураження.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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