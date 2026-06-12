РФ палає від Петербурга до Татарстану, Кремль втрачає тил: як Україна змінює хід війни

У червні ЗСУ розширили масштаби атак і не збираються зупинятися. Жителі Росії більше не почуваються в безпеці.

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Рої дронів змінюють хід війни — як Україна завдає ударів углиб Росії / Колаж: Главред, фото: supernova_plus

Головне:

Україна розширила атаки на територію РФ

Росіяни почали боятися, а пропагандисти - панікувати

Київ просить у ЄС 20 мільярдів доларів, щоб "спалити" Росію

Сили оборони України посилили удари по території Росії, зосередивши атаки на нафтопереробці, логістиці та оборонних підприємствах. За останні тижні серія атак дронів призвела до пожеж на об'єктах у глибині країни-агресора РФ, перебоїв у роботі інфраструктури та зростання напруги в енергетичному секторі. Київ обіцяє Москві продовження "далекобійних" санкцій, Кремль мовчить, а російські пропагандисти перебувають у розгубленості.

Главред зібрав усі найгучніші атаки Сил оборони України по території країни-агресора з початку червня.

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Перша половина червня 2026 року відзначилася безпрецедентним розширенням масштабів повітряних атак ЗСУ по території РФ та тимчасово окупованих регіонах. Експерти та міжнародні ЗМІ констатують якісний стрибок: Україна вперше почала масово застосовувати рої дронів, дотягуючись до глибокого тилу противника та вражаючи стратегічні оборонні заводи, логістику та порти.

"Форумний наліт" на Санкт-Петербург і Ленінградську область

Атака3 червня сталася в день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

У Санкт-Петербурзі прогриміла серія вибухів і загорівся найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". На його території загальною площею 37 га розташовано 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність — 12,5 млн тонн на рік. Визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ.

Від державного кордону України до цього об'єкта російської нафтової галузі, що працює на війну, близько 1100 км.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" іронічно прокоментував атаку на Петербурзький нафтовий термінал, показавши фото дрона, на якому написано "Тушіть Пітер!".

Дрон, який атакував нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі / Фото: t.me/robert_magyar

Ще однією ціллю українських військових 3 червня стало підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту – близько 600 кілометрів.

Зокрема, під удар у Мічурінську потрапив завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

За інформацією проєкту War & Sanction Головного управління розвідки України, на підприємстві "Прогрес" виробляють датчики МП-95, які можуть використовуватися для проведення випробувань і контролю систем ракет X-101. Також проект стверджує, що на заводі виробляють гіромотори для ракет Х-59М2 і Х-59М2А. Цей компонент використовується в датчиках кутових швидкостей.

Окрім систем управління авіаційною та ракетною технікою, "Прогрес" також виробляє електротехніку цивільного призначення та обладнання для газо- і нафтопроводів.

6 червня 2026 року сталася наймасштабніша атака місяця (і одна з найбільших за весь час. Дрони атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область у день закриття ПМЕФ-2026. У самому Санкт-Петербурзі вводилися екстрені заходи безпеки, а мешканців закликали не виходити на вулицю.

Чорний дим від палаючих об'єктів у Ленінградській області було видно прямо з вікон експоцентру ПМЕФ, що міжнародні оглядачі назвали потужним символічним ударом по іміджу "стабільності" російської економіки.

У Генштабі ЗСУ заявили про успішне ураження нафтобази "Петергофська" та нафтового терміналу "Несте" у місті Ломоносов, Ленінградської області Росії.

Крім того, було уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Велика Іжора, Ленінградська область, РФ).

У свою чергу, Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження бази Балтійського флоту "Кронштадт", розташованої поблизу Санкт-Петербурга. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

У Міноборони країни-агресора РФ повідомили, що цього дня в нальоті брали участь щонайменше 376 безпілотників, які атакували одразу 14 регіонів Росії. Основний удар припав на північний регіон — губернатор Олександр Дрозденко визнав знищення понад 140 БПЛА над Ленінградською областю.

Паралельно дрони атакували Смоленськ (БПЛА врізався в будівельний кран), Тульську область, а в Усть-Лабінську в Краснодарському краї загорілася "Полтавська нафтобаза", яка має резервуарний парк із 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів. Площа пожежі становила близько 5 000 квадратних метрів.

Підприємство бере участь у забезпеченні паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея. Через Полтавську нафтобазу здійснюється реалізація бензинів АІ-92 та АІ-95, різних видів дизельного палива (включаючи літнє, міжсезонне та ОПТІ), а також гасу ТС-1, мазуту та газового палива.

Пожежа на нафтобазі в Усть-Лабінську / Exilenova+

Удари по НПЗ Самарської області, портам і тіньовому флоту

10 червня дронові атаки були спрямовані на паливно-енергетичний комплекс Росії та логістичні хаби окупованих територій.

У Самарі (близько 900 км від кордону з Україною) щонайменше 29 дронів атакували Куйбишевський нафтопереробний завод, який належить "Роснафті", спричинивши велику пожежу на технологічних установках. У Новокуйбишевську владі довелося закликати мільйонне населення сховатися в укриттях.

Новокуйбишевський НПЗ / Фото: t.me/astrapress

У Маріуполі скоординований удар БПЛА призвів до повного блекауту в окупованому порту. Операцію проводив 1-й корпус "Азов". Були уражені електроподстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтна інфраструктура, вежа управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також суховантаж "Lady Augusta", що перебуває під санкціями і є частиною тіньового флоту Росії.

Порт тимчасово втратив значення як логістичний вузол постачання військ.

"Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог отримав черговий болючий удар. Морський торговий порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. "Азов" продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов’ї", — йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - Окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя:

Крім того, цього дня було уражено танкер тіньового флоту Росії WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна.

У Генштабі повідомили, що танкер WEST Horizon використовується в схемах тіньового флоту РФ для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та обмежень.

"Фламінго" атакували ключовий для РФ завод у Чебоксарах

Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) також було гучно. Після серії потужних вибухів над містом піднявся чорний дим. Під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

"Удар завдали воїни Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України українськими ракетами FP-5 "Фламінго". Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об'єкта становить понад 900 км", — зазначили в Генштабі ЗСУ.

Підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння Російської Федерації. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу "Комета", що використовуються в ударних БПЛА типу Shahed (Герань-2), крилатих ракетах "Калібр", оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", а також уніфікованих модулях планування та корекції авіаційних бомб.

​Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Крим перетворюють на острів

Під масовані удари дронів потрапляє і сакральне для окупантів місце — Крим. Зокрема, в ніч на 11 червня на півострові прогриміли вибухи.

OSINT-аналітики повідомляли, що пошкодження отримав автомобільний міст в Армянську. Також постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська. Також серія вибухів прогриміла в Сімферополі та Севастополі. У деяких районах Севастополя після вибухів почалися перебої зі світлом.

Пізніше гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що в ніч на 11 червня ЗСУ завдали удару по чотирьох мостах на під'їздах до Криму. Зазначається, що конструкції мають пошкодження, а окупанти нібито проводять обстеження та уточнюють їхній стан.

За його словами, йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст у напрямку Перекоп – Армянськ, а також міст біля населеного пункту Ставки.

Тим часом Військово-морські сили ЗСУ відзвітували про успішний ракетний удар по військовому об'єкту росіян у Криму.

Для атаки українські військові застосували береговий ракетний комплекс "Нептун". Ціллю стала військова інфраструктура окупантів у бухті Стрілецька міста Севастополь. У результаті влучання були знищені місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ.

"Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів. Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння", — зазначили у ВМС.

​ Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред ​

Масований удар по хімзаводах Поволжя

У ніч на 12 червня було зафіксовано масштабну комбіновану атаку дронів дальнього радіусу дії на Закамський регіон Татарстану та Самарську область.

Зазначимо, що цього дня в РФ відзначають День Росії — це головне державне свято країни, яке є офіційним вихідним днем. У зв'язку з атакою дронів повідомлялося, що святкові заходи скасовано.

Відомо, що в Тольятті після серії вибухів спалахнула потужна пожежа на території стратегічного заводу "Тольяттикаучук", що виробляє компоненти для військової техніки та автопрому.

Дивіться відео — "Тольяттикаучук" накрив чорний дим після удару дронів:

Глава Татарстану Рустам Мінніханов заявив 12 червня про масований наліт на Закамський регіон республіки.

Там спалахнула пожежа на хімзаводі "Нижньокамськнефтехім".

Підприємство є найбільшим у РФ виробником міцного каучуку для шин вантажівок і єдиним, що має сертифікат на постачання антифризу для ЗС РФ. До того ж, завод є найбільшим виробником каучуку: 50% на ринку РФ і 43% у світі.

Зазначимо, що Нижньокамськ розташований на відстані 1200 км від України.

У РФ атаковано "Нижньокамськнефтехім" / Фото: Supernova+

Мінніханов стверджує, що "підприємства, які зазнали атаки, оперативно усувають наслідки. Виробничі процеси не зупинені. Усі необхідні служби перебувають на місцях".

Росіяни обурені "бумерангом" війни, пропагандисти — у паніці

Громадська організація Join Ukraine, проаналізувавши регіональні Telegram-канали та спільноти забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте", пише про те, що атаки безпілотників і повітряні тривоги поступово руйнують почуття безпеки в РФ.

Зазначається, що все більша кількість росіян сприймають війну не як віддалену подію, а як частину власного повсякденного життя. Жителі країни-агресора все частіше обурюються роботою систем ППО, відсутністю укриттів та діями місцевої влади.

Провідний аналітик російського напрямку Join Ukraine Андрій Сухарина зазначив, що в регіонах, де повітряна тривога пролунала вперше, у росіян переважають страх, розгубленість і нерозуміння подальших дій.

"Протягом тривалого часу Кремлю вдавалося створювати для більшості росіян ілюзію, що війна відбувається десь далеко і майже не впливає на їхнє життя. Однак атаки безпілотників поступово руйнують цю тезу. Ми бачимо, що в регіонах, де повітряні тривоги пролунали вперше, домінують страх, розгубленість і нерозуміння того, що відбувається. Це досвід, а не новина з екрану", – заявив він.

У регіонах, де повітряні тривоги вже стали звичним явищем, користувачі соцмереж зосереджувалися на практичних проблемах. Йдеться про відсутність укриттів, недоліки систем оповіщення та нездатність влади забезпечити безпеку населення.

Тим часом російські пропагандисти шоковані новою географією ударів українських БПЛА. В одному з ефірів на російському телебаченні одіозна російська телеведуча Ольга Скабєєва не змогла приховати одночасно і паніку, і захоплення. Вона фактично визнала безпорадність російської системи ППО перед далекобійною зброєю України.

"Чебоксари, Сизрань. Божевілля, так? На якій відстані від лінії фронту завдають ударів по нас ЗСУ? 1600 кілометрів — це просто неймовірно!", — сказала Скабєєва.

Дивіться відео — Скабєєва в прямому ефірі запанікувала через удари українських дронів на 1600 км углиб РФ:

"Далекобійні санкції" України триватимуть

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "план далекобійних санкцій виконується крок за кроком". Удари по російській військовій логістиці та нафтовій інфраструктурі призвели до дефіциту палива на тимчасово окупованих територіях та в окремих регіонах Росії. За його словами, Сили оборони продовжуватимуть наносити удари по тилах агресора, щоб схилити Кремль до миру.

"Ми досягли дуже важливих результатів завдяки нашим мідл- та діпстрайкам. Росія стикається з очевидним дефіцитом палива на тимчасово окупованих територіях та в центральній частині Росії, а також із серйозними порушеннями у своїй логістиці. Тому завдяки цьому тиску ми змушуємо Росію обирати між дипломатією та подальшими втратами. Важливо, що Росія постає саме перед таким вибором", – сказав Зеленський на засіданні Ради Україна – НАТО в Києві.

Крим буде ізольований

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" заявив в інтерв'ю Reuters, що Україна розраховує в найближчі місяці значно ускладнити забезпечення російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму.

За його словами, за останній місяць українська кампанія скоротила транспортний потік на трасі "Новоросія" — одному з ключових маршрутів постачання російських військ через окуповані райони півдня України до Криму — більш ніж на дві третини. За його оцінкою, ще приблизно через місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", — сказав він.

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Україні потрібно ще $20 млрд, щоб "спалити Росію"

Як повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого представника Міноборони, Україна звернеться до союзників з проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією.

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", — підкреслив він.

За даними видання, офіційне звернення прозвучить 18 червня на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Тему додаткового фінансування вже порушували міністр оборони Михайло Федоров та інші урядовці під час зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

Співрозмовник Politico зазначив, що кожній країні запропонують внести від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб досягти загальної суми в 20 мільярдів. Формат може бути як прямою допомогою, так і кредитом.

Мета — підтримати інтенсивність ударів по російських військових цілях. Важливо нарощувати темп, поки Росія не встигла адаптуватися.

"Вікно можливостей поступово закривається. Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс покласти край цій війні шляхом справжніх переговорів. А якщо Росія розробить власні безпілотники для завдання ударів у середині траєкторії, це стане для нас катастрофою", — попередив він.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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