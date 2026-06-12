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Україна перемагає у війні: Bloomberg попередив про можливий відчайдушний крок Путіна

Дар'я Пшеничник
12 червня 2026, 10:56
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2026 рік виявився іншим, ніж попередні, підкреслює видання.
Путин,ВСУ, Война
Україна виграє війну, але розлючений Путін може піти на відчайдушний крок / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/news_kremlin

Головне з новини:

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  • Україна нарощує перевагу на фронті
  • Втрати РФ зростають щомісяця
  • Ризики ескалації з боку Путіна залишаються

Україна на тлі загострення глобальної напруги стала чи не єдиним позитивним сигналом для міжнародних аналітиків. Видання Bloomberg зазначає, що Київ демонструє на фронті найкращі результати за останні роки, тоді як російські втрати стрімко зростають, а темпи наступу сповільнюються.

Аналітики припускають, що якщо динаміка збережеться, Кремль можуть змусити до переговорів на прийнятних умовах.

Чи може Україна втримати перевагу

У матеріалі наголошують, що попри позитивні зміни, надмірного оптимізму варто уникати.

"Залишаються нагальні питання щодо того, як довго триватиме цей період переваги України та наскільки небезпечним може бути загнаний у кут російський президент Володимир Путін", - попереджає видання.

2026 рік став переломним: російські війська просуваються значно повільніше, ніж у попередні роки, хоча втрати залишаються рекордними - орієнтовно 35 тисяч убитих, поранених або зниклих щомісяця. Українські сили тим часом повертають локальні ділянки завдяки точковим контратакам.

Дрони змінюють правила гри

Bloomberg підкреслює, що ключовим фактором стала технологічна перевага України. Розробка малих дронів скоротилася з років до тижнів, а інколи - до днів. Уздовж фронту сформувалася фактично суцільна "зона смерті", де будь-яке пересування російських підрозділів стає смертельно ризикованим.

У публікації наголошують: "Імпульс змінився переважно завдяки безпілотним технологіям світового рівня, якими володіє Україна". Саме це, за оцінками аналітиків, уперше за тривалий час створює перевагу для сторони, що обороняється.

Європейський контекст теж змінився

Поразка Віктора Орбана на виборах у квітні позбавила Кремль ключового союзника в ЄС. Це зняло постійну перешкоду для ухвалення нових пакетів фінансової допомоги Україні та посилило єдність європейських столиць у питанні підтримки Києва.

Водночас видання застерігає, що це не означає, що перемога близько. Москва утримує значні території на сході, а Путін, як і раніше, прагне політичного підкорення України. Аналітики припускають, що якщо українські сили продовжать завдавати значних втрат російській армії та тиснути на економіку РФ, це може вичерпати навіть готовність Кремля приймати "надмірні витрати".

Ризики ескалації залишаються

Під тиском Путін може вдатися до агресивніших методів. Він роками використовує ядерні погрози, диверсії та гібридні атаки, намагаючись розхитати підтримку України серед союзників.

"Путін не готується до Третьої світової війни: його збройні сили ледве справляються з тим боєм, у якому вони перебувають. Але він, ймовірно, сподівається, що військове залякування змусить європейські держави послабити свою підтримку України або відмовити її від ударів по російських містах. Або, можливо, він вірить, що загроза ескалації спричинить сприятливе дипломатичне втручання з боку президента США Дональда Трампа", - зазначає Bloomberg.

У НАТО також не відкидають сценарію провокації - наприклад, короткочасної окупації частини Естонії з подальшим швидким відведенням військ, щоб продемонструвати нібито неспроможність Альянсу.

Війна входить у нову фазу

Аналітики додають, що нинішня динаміка складається на користь України, але саме це робить ситуацію потенційно небезпечнішою. Кремль, який поставив усе на перемогу, може реагувати непередбачувано.

"Конфлікт, який зараз складається на користь "хороших хлопців", може стати небезпечнішим, перш ніж закінчиться", - резюмує Bloomberg.

Що може змусити Путіна погодитися на переговори - думка експерта

Політолог і експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що найближчі місяці можуть стати ключовими для розвитку війни в Україні. На його думку, ситуація на фронті та підсумки нинішнього російського наступу матимуть вплив не лише на військову сферу, а й на політичні та економічні процеси.

Експерт припускає, що якщо наступ РФ не принесе очікуваних результатів і супроводжуватиметься значними втратами, це може запустити серйозні зміни як усередині Росії, так і на міжнародній арені.

За словами Преображенського, такий розвиток подій здатен підштовхнути партнерів Москви, зокрема Китай, до посилення тиску на Кремль. Він вважає, що побоювання щодо можливої військової поразки Росії можуть змусити Володимира Путіна погодитися на переговори на умовах, які наразі ще виглядають для нього прийнятними.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Як писав Главред, у Москві відбулася зустріч послів країн Є3 з представником російського МЗС. Посли Великої Британії, Франції та Німеччині передали заступнику Лаврова - Михайлу Галузіну умови дипломатичного завершення війни Росії проти України.

Крім того, останнім часом активізувалися розмови щодо участі Європи у мирних переговорах. Зокрема, Німеччина, Франція, Британія разом із Києвом шукають механізм залучення Путіна до переговорів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп не виключає необхідність прямого діалогу між Зеленським та Путіним, вважаючи, що зустріч лідерів може завершити війну. Трамп підкреслив роль Америки в наближенні сторін до переговорів, водночас вказуючи, що остаточне рішення мають ухвалити безпосередньо Україна та Росія.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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