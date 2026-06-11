У США зробили несподівану заяву щодо паузи в переговорах між Україною та РФ

Дональд Трамп зацікавлений у досягненні миру і вважає, що тривалий конфлікт необхідно завершувати, зазначає Кіт Келлог.

https://glavred.net/ukraine/v-ssha-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-naschet-pauzy-v-peregovorah-ukrainy-i-rf-10772228.html Посилання скопійоване

Кіт Келлог прокоментував перерву в переговорах / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяв Келлога:

Переговори між Києвом, Вашингтоном і РФ поставлені на паузу

У РФ немає ресурсів для відкриття нових напрямків конфлікту

Колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що переговорний трек між Києвом, Вашингтоном і Москвою зараз фактично поставлений на паузу.

У коментарі"Суспільному" він пояснив це тим, що американські представники, залучені до дипломатичних контактів, наразі зосереджені на інших міжнародних завданнях.

відео дня

"Пам’ятайте двох переговірників, які працюють над Іраном, Віткофф і Джаред Кушнер — вони також переговірники між Україною та Росією, і ви не можете бути в двох місцях одночасно. Тож добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це добре. Це дійсно добре", — сказав Келлог.

За його словами, новий пакет санкцій проти Росії, який обговорюється в США, поки що перебуває на стадії підготовки, тому говорити про можливе пом’якшення обмежень передчасно. Також політик зазначив, що не знайомий зі змістом листа Володимира Зеленського до Володимира Путіна, проте позитивно оцінює сам факт початку комунікації між сторонами.

Келлог також висловив думку, що країни Східної Європи та Балтії на даний момент не перебувають під безпосередньою загрозою розширення російської агресії. За його оцінкою, Москва не має достатніх військових ресурсів для відкриття нових напрямків конфлікту за межами вже існуючих.

"Так, вони в безпеці. Я думаю, що люди заламують руки в негативному сенсі, і я б не турбувався з цього приводу. Думаю, що всім потрібно трохи розслабитися і не захоплюватися цим. Я не думаю, що у Путіна зараз є можливості піти в Балтію, піти в Польщу, фактично розширити свої можливості за межі того, де він діє зараз. У нього немає такої бойової потужності", — підкреслив Келлог, додавши, що українці фактично знищують війська РФ.

Говорячи про перспективи завершення війни, він зазначив, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у досягненні миру і вважає, що конфлікт, який затягнувся, необхідно завершувати. Крім того, Келлог повідомив про плани відвідати Україну з робочим візитом наприкінці літа 2026 року.

Аналітик про терміни відновлення переговорного процесу

На думку керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, перспективи початку повноцінних мирних переговорів між Україною та Росією багато в чому залежать від розвитку ситуації в найближчі місяці. Якщо сторонам не вдасться перейти до активного діалогу найближчим часом, наступного сприятливого вікна для переговорів, ймовірно, доведеться чекати довше.

Експерт вважає, що одним із можливих моментів для відновлення дипломатичних контактів може стати період після завершення весняно-літньої військової кампанії російських військ. Крім того, додаткові умови для активізації переговорного процесу можуть скластися восени.

За оцінкою Чаленка, у цей період Дональд Трамп може посилити увагу до питання врегулювання війни на тлі підготовки до виборів до Конгресу США. Якщо ж дипломатичного прогресу не буде досягнуто, Україну, на думку експерта, може очікувати непростий зимовий період, а обговорення мирного врегулювання, ймовірно, буде відкладено до весни наступного року.

Переговори про мир - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред