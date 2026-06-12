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Вогонь охопив величезну територію: під Києвом — потужна пожежа після атаки дронів

Анна Ярославська
12 червня 2026, 09:52
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Спецтехніка з Борисполя допомагала гасити пожежу на об'єкті.
Пожежа в Бориспільському районі
У Бориспільському районі зафіксовано удар ворожих безпілотників / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Дрони РФ атакували інфраструктурний об'єкт під Києвом
  • Масштабна пожежа охопила площу в дві тисячі квадратних метрів
  • Для гасіння вогню рятувальники залучили спецтехніку аеропорту

Російські дрони завдали удару по об'єкту інфраструктури в Бориспільському районі Київської області. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів.

Як йдеться в повідомленні ДСНС України в Telegram, на місці працювали рятувальники Київської області та Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту Бориспіль.

відео дня

Про пожежу під Києвом та її ліквідацію повідомлялося пізно ввечері у четвер, 11 червня.

"Дуже велика площа, і воду доводиться підвозити за допомогою додаткової техніки", — розповіла ТСН керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За словами співрозмовниці, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів. Попри складнощі з підвезенням води, рятувальники боролися з вогнем.

  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини
    Наслідки атаки на Бориспільський район Київщини Фото: t.me/dsns_telegram

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 червня атакувала Україну дронами. Ворог обстріляв один з обласних центрів та залізничну інфраструктуру. В результаті атаки є жертва.

Голова Сумської ОДА Олег Григоров підтвердив масований удар безпілотниками по об'єкту цивільної інфраструктури в Шосткинській громаді. Він уточнив, що жертві ворожого удару було 44 роки, а потерпілій — 33 роки.

Вранці 12 червня атакували Миколаїв "Шахедами". Постраждав чоловік, його госпіталізовано. Також пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

Вночі в Полтавському районі ворожий БПЛА влучив у цех одного з промислових підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Обійшлося без постраждалих.

  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини
  • Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня
    Наслідки атаки на Миколаїв 12 червня фото: ДСНС Миколаївщини

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

У ніч на 12 червня (з 18:00 11 червня) противник атакував Україну 117 ударними БПЛА типу Shahed (зокрема, і реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/придушено 102 ворожих БПЛА.

Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА у 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

"Флеш" попередив про нову загрозу з боку РФ

Російські окупаційні війська намагаються скопіювати тактику українських ударів по логістиці. Ворог почав наносити удари дронами по трасі, що з'єднує Суми та Харків. Про це повідомив радник міністра оборони України, експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

За словами Бескрестнова, для реалізації цього задуму обрали ділянку поблизу Богодухова, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону.

Радник міністра оборони України також зазначив, що в цій ситуації недостатньо лише закликати водіїв бути обережними, адже необхідно шукати дієві способи реагування на загрозу.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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