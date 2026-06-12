Повалення Лукашенка та захоплення Білорусі: розкрито ймовірний сценарій Кремля

Іван Преображенський не виключив можливість силового захоплення Білорусі Росією.

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Росія може спробувати змінити владу в Білорусі / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Важливе із заяв Преображенського:

Путін може прийняти рішення про усунення Лукашенка

Не виключений варіант силового захоплення РФ Білорусі

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував ймовірність силового сценарію РФ щодо остаточного захоплення влади в Білорусі.

"У 2020 році не секрет, що Росія як мінімум намагалася мати зв’язки з багатьма білоруськими опозиціонерами і, можливо, когось із них побічно навіть підтримувала. Швидше за все, щоб залякати Лукашенка, але ніхто не виключає й інших, більш успішних для Кремля варіантів", — підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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Експерт вважає, що для диктатора РФ Володимира Путіна збереження при владі Олександра Лукашенка — це гарантія того, що Білорусь не повернеться назад.

"Якщо в нинішній ситуації Путін відчуватиме, що у нього не залишилося інших рішень, окрім як мобілізувати білоруську армію і змусити білорусів воювати разом із росіянами — таким чином, наприклад, вирішувати проблему кадрового голоду та нестачі боєприпасів, — і якщо він вважатиме, що у нього є ресурс усунути Лукашенка і хоча б якийсь час потім утримувати контроль над Білоруссю, я думаю, він легко це зробить. Тому що він одержимий надціллю знищення України, і його абсолютно не цікавить, що буде потім", — зазначив він.

Співрозмовник переконаний, що силовий захоплення Білорусі призведе до того, що РФ втратить лояльного союзника.

"Будь-який наступний правитель Білорусі намагатиметься всіма можливими способами повернути країну на Захід, а підтримка його з боку населення різко зросте", – додав Преображенський.

/ Главред

Що відомо про ризики для Києва та Житомира

За оцінками військових фахівців, збройні сили Білорусі наразі не мають достатніх ресурсів для самостійного проведення масштабних наступальних операцій і мають обмежені можливості для участі в інтенсивних бойових діях.

Водночас засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, посилаючись на дані розвідки, припускає, що російське керівництво може розглядати територію Білорусі як один із потенційних напрямків для майбутніх військових сценаріїв. На його думку, у такому випадку може йтися про можливу координацію дій між російськими військами та білоруськими підрозділами.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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