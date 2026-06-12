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"Задовольняємо одне одного": Мартиновська зробила зізнання про стосунки

Христина Трохимчук
12 червня 2026, 13:46
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Зірковій парі не вистачило зовсім небагато, щоб між ними зародився роман.
Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський
Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський — особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Мартиновська прокоментувала стосунки з Володимиром Ярославським
  • Чому пара не одружилася

Суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська відверто розповіла про стосунки з колегою Володимиром Ярославським в інтерв'ю Маші Єфросініній. Незважаючи на очікування шанувальників, дружба кулінарів так і не переросла у справжній роман.

Мартиновська зізналася, що між колегами було взаємне тяжіння, але ніхто з них не наважився переступити межу дружби. Незважаючи на це, Ользі та Володимиру комфортно разом, і вони навіть жартували про укладення шлюбу.

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Судді
Судді "МастерШеф" / фото: instagram.com, Володимир Ярославський

"У нас точно дуже класна, міцна дружба. Якась платонічна. Ярославський іноді каже: "Одружився б на тобі". Я кажу: "Так, давай, ну ж бо?", — розповіла суддя "МастерШеф".

Кулінарка зізналася, що її приваблюють чоловіки зовсім іншого типу. Незважаючи на це, вона дорожить стосунками з Ярославським, які зависли на межі платонічного кохання.

Ольга Мартиновська — стосунки
Ольга Мартиновська — стосунки / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

"Це якась така тактильність. Вона ніби більше, ніж дружня, але ще не та, коли виникає якесь збудження. Вова каже: "Так класно з тобою, так класно з тобою". Я кажу: "А знаєш, чому нам так класно? Тому що нічого одне від одного не потрібно". Ось ми задовольняємо одне одного ласкою, турботою, дотиками, теплом, але немає претензійності, хто кого там повинен кохати і що кому давати", — заявила Мартиновська.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що спалахнув гучний скандал навколо інтерв'ю Ольги Мартиновської — судді популярного кулінарного шоу "МайстерШеф". Величезну хвилю обурення та хейту в мережі викликало відверте зізнання ресторатора у жорстокому поводженні з тваринами.

Також Іво Бобул відреагував на бурхливі обговорення свого радикального схуднення, які спалахнули в мережі після публікації його нових фотографій. Музикант поділився своїм ставленням до розмов про його зовнішність у мережі.

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Про особу: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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