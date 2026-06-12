"Дитина не закричала": переможниця "Холостяка" у сльозах поділилася пережитим

Інна Бєлєнь розповіла, що сталося під час народження її доньки.

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Інна Бєлєнь народила дівчинку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

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Інна Бєлєнь розповіла про народження доньки

Що пішло не так під час пологів

Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь чесно розповіла про найстрашніший момент, який стався під час пологів. У своєму Instagram вона емоційно поділилася тим, як її дитина не могла почати дихати.

За словами Бєлєнь, відразу після останньої потуги вона почала чекати першого крику своєї доньки. Але час минав, а в пологовому залі стояла тиша. Блогерка не стримувала сліз, розповідаючи про пережитий жах.

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Інна Бєлєнь з чоловіком / скрін з відео

"Моя дитина не закричала, коли народилася. Саме в цей момент я народжую дитину, останній потуг, і ці три секунди я просто пам'ятаю, така тиша. Я рахую раз, два, три, а потім просто зі сльозами починаю питати, чому вона не плаче. Жахливий момент. Я тільки пам'ятаю, що Ваня взяв мене так за руку, стиснув прямо дуже міцно. Я ж нічого не бачу, що там відбувається. У цей момент мені лікар каже: "Все добре, спокійно". Я не знаю, що там роблять, але моя дитина закричала десь через 8–10 секунд", – повідомила Інна.

Переможниця "Холостяка" зізналася, що перед пологами начиталася порад в інтернеті і планувала відмовитися від будь-якої медичної стимуляції, але саме довіра до лікаря і його своєчасні дії врятували життя її новонародженій доньці. Інна вирішила застерегти всіх майбутніх мам і попросила їх довіряти медикам, а не інформації в мережі.

Дочка Інни Бєлєнь / скрін з відео

"І, мабуть, саме ці 10 секунд стали найстрашнішими в моєму житті. За цей час я встигла прокрутити в голові всі найгірші сценарії. Мами, думаю, зрозуміють мене без зайвих пояснень", — написала Бєлєнь.

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