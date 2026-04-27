Антициклон з Північного моря несе холод на Львівщину: коли очікуються заморозки

На півночі області оголошено надзвичайний рівень небезпеки.

https://glavred.net/synoptic/anticiklon-s-severnogo-morya-neset-holod-na-lvovshchinu-kogda-ozhidayutsya-zamorozki-10759940.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на Львівщині на 28 квітня

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у Львівській області 28 квітня

Якою буде температура повітря

Де оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

У вівторок, 28 квітня, погоду на Львівщині визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна погода без істотних опадів. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

По всій території області збережуться сильні заморозки 0-5°. Вдень температура підніметься до 8-13° тепла.

відео дня

День мине з хмарністю та проясненнями. Синоптики попереджають про слабкий туман у нічні та ранкові години, що може вплинути на видимість. Вітер переважатиме північно-західний, помірний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Попри нічні морози, в області зберігається тривожна ситуація з ризиком загорянь. 28 квітня очікується висока (4-й клас) та середня (3-й клас) пожежна небезпека, а на півночі регіону місцями — надзвичайна (5-й клас). Такі умови за наявності джерела відкритого вогню сприятимуть швидкому розповсюдженню пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Львівщині 28 квітня

Погода у Львові 28 квітня

У Львові вівторок буде сухим, але доволі холодним. У нічні години в місті очікується сильний заморозок 0-2°.

Вдень небо буде хмарним із проясненнями, а температура повітря становитиме 10-12° тепла. Як і в області, вранці можливий слабкий туман.

Погода на Львівщині впродовж тижня

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на початку тижня Полтавщину накриє хвиля холоду. Синоптики прогнозують нестійку погоду з періодичними опадами, сильним вітром і нічними заморозками.

Також, за прогнозами синоптиків, упродовж 27-29 квітня в Україні переважатиме прохолодна погода. У більшості областей істотних опадів не прогнозують, однак на півночі та північному сході можливі дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.

Крім цього, у Дніпрі наприкінці квітня та на початку травня очікується прохолодна й переважно хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9…+13°C, уночі - від +3 до +7°C.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред