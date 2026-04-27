Нова хвиля заморозків атакує Полтавщину: як зміниться погода

Останні дні квітня у Полтаві та області не будуть теплими відповідно до сезону.

Погода на Полтавщині 27 квітня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Чому на Полтавщині оголошено помаранчевий рівень небезпечності

Як зміниться температура повітря у Полтаві та області

На початку поточного тижня у Полтаві та області зберігатиметься холодна погода, яку обумовить північно-західна повітряна маса та низка циклонів із півночі.

Про це у Telegram повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології. Синоптики прогнозують нестійку погоду з періодичними опадами, посиленням вітру та заморозками на поверхні ґрунту та місцями в повітрі.

Синоптична карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Сьогодні, 27 квітня, в Полтавській області очікується хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Крім цього оголошено IІ (помаранчевий) рівень небезпечності через заморозки на поверхні грунту та в повітрі у нічний період доби з 27 на 28 квітня до 0 -3 градусів.

Проте вдень заморозків не слід очікувати. По області синоптики прогнозують від 5 до 10 градусів тепла протягом доби. У Полтаві буде трохи тепліше - від 8 до 10 градусів тепла до кінця дня.

Погода в Полтаві 27 квітня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики попередили про несприятливі погодні умови в Київській області та Києві. 27 квітня вдень очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с, у зв'язку з чим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Раніше повідомлялося, що останні дні квітня та початок травня у Дніпрі пройдуть під впливом переважно хмарної та прохолодної, але відносно стабільної погоди.

Напередодні стало відомо, що 27 квітня погода в Тернопільській області буде мінливою та хмарною, але опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-західний, 9 – 14 м/с.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

