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У росіян значні проблеми: ЗСУ підірвали величезну колону з паливом та боєприпасами

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2026, 16:09оновлено 11 червня, 17:33
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Українські захисники атакували колону з близько 50 вантажівок під окупованим Армянськом.
удары по Крыму
ЗСУ підірвали величезну колону з паливом та боєприпасами / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

Що відомо:

  • Українські сили атакувала колону з 50 російських вантажівок
  • У ворожих вантажівках були боєприпаси та паливо

На окупованій території Криму під Армянськом прогриміли потужні вибухи. Українські захисники влупили по російській колоні з близько 50 вантажівок. Окупанти перевозили пальне та боєприпаси. Це підтвердив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов з позивним "Перун", повідомляє Суспільне.

Ворог почав використовувати дорогу через Армянськ після того, як нашими захисниками був пошкоджений Чонгарський міст.

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"Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили", - наголосив він.

Відомо, що нині Чонгарський міст на окупованій території Херсонської області непридатний для руху транспорту, там критичні пошкодження конструкції. Наші удари по логістичних маршрутах значно ускладнили забезпечення російських підрозділів. Ворог намагається знайти альтернативні маршрути, зокрема й за допомогою понтонних переправ.

"Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим. Тобто вони стали понтонами переправляти вантажівки в Крим і потім з Криму їхати сюди. Ми це зрозуміли, доволі швидко блокували їм ці шляхи, продовжуємо далі послаблювати противника", - йдеться у повідомленні.

У росіян значні проблеми: ЗСУ підірвали величезну колону з паливом та боєприпасами
Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Чонгарському мосту

Як повідомляв Главред, ділянка Мелітополь - Чонгар є одним з ключових логістичних маршрутів окупантів на півдні. Українські Сили оборони встановили щільний вогневий контроль над ним. Ворог використовував цю ділянку для сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

У 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго повідомили, що оператори безпілотних систем забезпечили постійний повітряний контроль над ділянкою. Дрони систематично уражають російську військову техніку та завдають ударів по логістичній інфраструктурі.

"Внаслідок успішних дій наших підрозділів уже суттєво ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів", – повідомили в ССО.

Удари по мостах, які ведуть до Криму - останні новини

Нагадаємо, що дрони нанесли удар по мосту в районі Чонгара 7 червня, створивши значні пошкодження дорожнього полотна і призупинивши рух. Це суттєво вплинуло на логістику російських окупаційних сил, ускладнивши постачання техніки та вантажів до Криму.

9 червня Чонгарський міст зазнав повторного удару українських безпілотників, внаслідок чого рух було повністю зупинено, а транспортне сполучення між Херсонщиною і Кримом заблоковане. Цю подію підтвердили у 1-му окремому штурмовому полку ЗСУ, який повідомив про використання БПЛА FP-2 в операції.

Як повідомляв Главред, рух через ключовий міст у районі Чонгара було зупинено через атаки дронів на початку червня, про що заявляв колабораціоніст Володимир Сальдо. Він повідомляв, що водіїв змушують використовувати об'їзні шляхи через Армянськ та Перекоп, адже інфраструктура мосту постійно пошкоджується.

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Про персону: Дмитро "Перун" Філатов

Дмитро Філатов з позивним "Перун" - капітан Збройних сил України. Улітку 2022 року він укомплектува та очолив розвідку 7-го Центру ССО.

"Перун" брав участь у Слобожанському наступі у 2022 році. У ході цього наступу були звільнені Куп'янськ, Вузловий та Лиман Перший. Філатов організував захоплення ворожої вогнеметної системи "Солнцепьок". Також він брав участь в обороні Бахмута, Кудрюмівки, Іванівки.

У травні 2024 року він став командиром 1-го окремого штурмового полку. У 2025 році здобув звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". Про це повідомляє Вікіпедія.

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