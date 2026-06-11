Долар і євро раптово полетіли вниз після злету - курс валют на 12 червня

НБУ опублікував офіційний курс валют на пʼятницю, 12 червня.

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Свіжий курс валют на 12 червня/ Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

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Яким буде курс злотого 12 червня

На пʼятницю, 12 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар почав падати після стрімкого росту, євро також послабив свої позиції. Курс злотого відносно гривні також показав спад. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 12 червня

На пʼятницю офіційний курс долара США дещо знизився після серії рекордів. НБУ послабив курс американської валюти на 5 копійок - до 44,92 гривні за долар.

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Курс євро на 12 червня

Курс євро також пішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 51,83 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 6 копійок.

Курс злотого на 12 червня

Злотий також пославбив свої позиції. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 12 червня порівняно з 11 червня на 3 копійки - до 12,18 гривні.

Коли курс долара може зрости до 50 гривень

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ заявляв, що не виключено, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол.

За його словами, нинішня девальвація гривні є результатом дій Національного банку, який вважається ключовим продавцем валюти на міжбанківському ринку.

Він додав, що у разі затримок, зменшення запланованих обсягів або взагалі скасування зовнішньої фінансової підтримки девальвація гривні може пришвидшитися.

"Тоді курс дійде до 50 грн/дол. і навіть перевищить цю психологічну межу", - наголосив економіст.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют останні новини

Як повідомляв Главред, 11 червня долар знову перетнув відмітку 45 гривень. Про це повідомляє Мінфін. У купівлі американська валюта виросла на 5 копійок - до 44,75 грн/дол. Курс долара у продажу становить 45,26 грн/дол, що на 7 копійок більше у порівнянні з попереднім робочим днем.

На думку Олексія Козирева, повернення курсу долара до рівнів 43−43,50 гривень зараз є малореальним, пише Мінфін. На думку аналітика, найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом - коридор від 44,20 до 45,30 гривень. А на готівковому ринку "плюс-мінус" 15-25 копійок до поточного на той момент курсу міжбанку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий говорив, що очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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