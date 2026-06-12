Померла принцеса: королівська родина опублікувала заяву

У тайській королівській родині сталася трагедія — померла принцеса.

https://glavred.net/stars/umerla-princessa-korolevskaya-semya-sdelala-zayavlenie-10772321.html Посилання скопійоване

Померла тайська принцеса / Колаж Главред, фото Instagram/royaloffice_th

Коротко:

Що сталося з принцесою

Який їй поставили діагноз

Принцеса Таїланду Баджракітіябха, яка перебувала в комі понад три роки, померла, повідомила королівська родина.

Як пише Бі-Бі-Сі, їй було 47 років. Вона втратила свідомість у грудні 2022 року під час прогулянки зі своїми собаками. Лікарі пояснили це сильною аритмією, спричиненою мікоплазмовою інфекцією в серці.

відео дня

З її смертю тайська королівська родина втратила свого найпомітнішого та найвидатнішого члена, людину, яка могла б зіграти ключову роль у поки що неясній спадкоємності.

Що сталося з тайською принцесою / Фото Instagram/royaloffice_th

Вона була найстаршою з семи дітей короля Ваджиралонгкорна, народившись 7 грудня 1978 року від його першої дружини та кузини, принцеси Соамсавалі.

"Медична бригада надала максимально ретельну та інтенсивну допомогу, але її стан продовжував погіршуватися", — йдеться в заяві палацу, опублікованій у п’ятницю вранці. У ньому також повідомляється, що вона померла напередодні о 19:48 за місцевим часом у лікарні Чулалонгкорн.

Вона отримала юридичну освіту, закінчивши два аспірантські курси Корнельського університету в США. Деякий час вона працювала в тайській місії при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, після чого повернулася до Таїланду, щоб працювати в офісах генерального прокурора в Бангкоку та інших містах країни.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка нещодавно налякала шанувальників фотографіями з лікарні, вагітна від свого чоловіка Валентина Томусяка.

В українському медіапросторі розгорівся скандал через інтерв'ю судді кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Ольги Мартиновської телеведучій Маші Єфросініній.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред