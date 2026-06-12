Померла принцеса: королівська родина опублікувала заяву

Коротко:
- Що сталося з принцесою
- Який їй поставили діагноз
Принцеса Таїланду Баджракітіябха, яка перебувала в комі понад три роки, померла, повідомила королівська родина.
Як пише Бі-Бі-Сі, їй було 47 років. Вона втратила свідомість у грудні 2022 року під час прогулянки зі своїми собаками. Лікарі пояснили це сильною аритмією, спричиненою мікоплазмовою інфекцією в серці.
З її смертю тайська королівська родина втратила свого найпомітнішого та найвидатнішого члена, людину, яка могла б зіграти ключову роль у поки що неясній спадкоємності.
Вона була найстаршою з семи дітей короля Ваджиралонгкорна, народившись 7 грудня 1978 року від його першої дружини та кузини, принцеси Соамсавалі.
"Медична бригада надала максимально ретельну та інтенсивну допомогу, але її стан продовжував погіршуватися", — йдеться в заяві палацу, опублікованій у п’ятницю вранці. У ньому також повідомляється, що вона померла напередодні о 19:48 за місцевим часом у лікарні Чулалонгкорн.
Вона отримала юридичну освіту, закінчивши два аспірантські курси Корнельського університету в США. Деякий час вона працювала в тайській місії при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, після чого повернулася до Таїланду, щоб працювати в офісах генерального прокурора в Бангкоку та інших містах країни.
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