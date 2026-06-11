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Сейф винесли, але втекти не встигли: у Дніпрі перехопили зловмисників, що відомо

Руслан Іваненко
11 червня 2026, 22:02
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Поліція перехопила підозрюваних під час спроби втечі з викраденим майном у місті.
Сейф, кража, Днепр
Перевіряють можливу причетність до інших злочинів / Колаж: Главред, фото: t.me/gunpvdp

Коротко:

  • У Дніпрі затримали двох чоловіків за крадіжку
  • Винесли сейф із грошима та колонку з будинку

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці з приватного будинку. Зловмисники винесли сейф із грошима та музичну колонку, однак втекти далеко їм не вдалося.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, інцидент стався 10 червня. Двоє чоловіків віком 36 і 37 років заздалегідь обрали приватний будинок, дочекалися відсутності власників і проникли всередину, віджавши вікно.

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Після проникнення вони винесли важкий металевий сейф із грошима, а також забрали музичну колонку. Викрадене майно зловмисники завантажили до автомобіля та спробували втекти з місця злочину.

Втім, оперативники кримінальної поліції разом зі слідчими оперативно встановили маршрут їхнього пересування. Автомобіль із підозрюваними перехопили на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі, де їх і затримали разом із викраденим майном.

Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманих до інших аналогічних злочинів у місті.

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Як писав Главред, увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

Укрзалізниця запроваджує нові сезонні рейси з Дніпра у межах оновленого літнього графіка руху пасажирських поїздів. Уже з 28 червня пасажири зможуть скористатися новими сполученнями до Закарпаття та чорноморського узбережжя

Нагадаємо, що жителів правобережної частини Дніпра та Новоолександрівської територіальної громади попередили про тимчасове припинення подачі води через проведення ремонтних робіт на магістральному водогоні.

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Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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