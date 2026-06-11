Сейф винесли, але втекти не встигли: у Дніпрі перехопили зловмисників, що відомо

Поліція перехопила підозрюваних під час спроби втечі з викраденим майном у місті.

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Перевіряють можливу причетність до інших злочинів / Колаж: Главред, фото: t.me/gunpvdp

Коротко:

У Дніпрі затримали двох чоловіків за крадіжку

Винесли сейф із грошима та колонку з будинку

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці з приватного будинку. Зловмисники винесли сейф із грошима та музичну колонку, однак втекти далеко їм не вдалося.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, інцидент стався 10 червня. Двоє чоловіків віком 36 і 37 років заздалегідь обрали приватний будинок, дочекалися відсутності власників і проникли всередину, віджавши вікно.

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Після проникнення вони винесли важкий металевий сейф із грошима, а також забрали музичну колонку. Викрадене майно зловмисники завантажили до автомобіля та спробували втекти з місця злочину.

Втім, оперативники кримінальної поліції разом зі слідчими оперативно встановили маршрут їхнього пересування. Автомобіль із підозрюваними перехопили на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі, де їх і затримали разом із викраденим майном.

Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманих до інших аналогічних злочинів у місті.

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Як писав Главред, увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

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